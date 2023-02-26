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Сибирячка подавилась насмерть, участвуя в конкурсе по поеданию блинов на скорость

Трагедия произошла в санатории "Коммунальник" в Омской области

26 февраля 2023, 17:40, ИА Амител

В Омской области на конкурсе по поеданию блинов на скорость умерла женщина. Как сообщает Telegram-канал Baza, трагедия произошла в санатории "Коммунальник". 

Инцидент произошёл накануне. Мероприятия были организованы в честь проводов зимы, и в ходе состязания 38-летняя Татьяна подавилась одним из блинов. Впрочем, это женщину не остановило – она решила доесть всю тарелку, а затем вдруг посинела и начала задыхаться. 

Окружающие попытались своими силами спасти Татьяну, однако это не помогло. После ей на помощь подоспел дежурный врач, который тоже не сумел помочь. К моменту прибытия врачей скорой помощи им оставалось лишь констатировать смерть.

Комментарии 14

  • Прощения у пела попросить? Из всего шоу сделают.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Тупые американские конкурсы на поедание пришли к нам?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Чревоугодие - грех
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Это всё отрыжки повадок гнилостного запада.Век бы их не видеть.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Глупая и нелепая смерть. Дебильные конкурсы на скорость поедания.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Досыта наелась...
    26 февраля, Гость   Ответить
  • В Красноярке "скорая" всего 1 машина!!!!!, и дети и взрослые+ отвозит в город пациентов, вот и ждешь часами в случае необходимости. Должно быть как минумум 3 НОВЫЕ а не как из мф Маша и Медведь. Санаторная зона, столько людей проживает ????
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Поедание чего-либо на скорость как пример тупого скотского гиперпотребления.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы за Родину в новых регионах. А так ни за что
    27 февраля, Гость   Ответить
  • и везде-то надо политику приплести...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы за Родину в новых регионах--- вот и вы бы лучше за Родину воевали, а не дерьмом исходили в интернете
    27 февраля, Гость   Ответить
  • 38 лет человеку, а ума как у пима.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, жадность фраерку сгубила! Выигрышем стала бабка с косой в руках!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Не жадность,а азарт.
    28 февраля, Гость   Ответить
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