Сибирячка подавилась насмерть, участвуя в конкурсе по поеданию блинов на скорость

Трагедия произошла в санатории "Коммунальник" в Омской области

26 февраля 2023, 17:40, ИА Амител

В Омской области на конкурсе по поеданию блинов на скорость умерла женщина. Как сообщает Telegram-канал Baza, трагедия произошла в санатории "Коммунальник".

Инцидент произошёл накануне. Мероприятия были организованы в честь проводов зимы, и в ходе состязания 38-летняя Татьяна подавилась одним из блинов. Впрочем, это женщину не остановило – она решила доесть всю тарелку, а затем вдруг посинела и начала задыхаться.

Окружающие попытались своими силами спасти Татьяну, однако это не помогло. После ей на помощь подоспел дежурный врач, который тоже не сумел помочь. К моменту прибытия врачей скорой помощи им оставалось лишь констатировать смерть.