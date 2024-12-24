Сибирячка подожгла банкомат и загорелась вместе с ним
Мошенники внушили девушке, что ее родители финансируют недружественную страну
24 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
19-летняя студентка из Красноярска подожгла банкомат и загорелась сама. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, вечером 20 декабря второкурснице педуниверситета позвонили мошенники и представились специалистами Центробанка. Они внушили девушке, что ее родители финансово поддерживают недружественную страну.
"Во избежание негативных последствий в виде наступления уголовной ответственности родственников мошенники указали купить канистру, наполнить ее бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции", – рассказали в ведомстве.
Чтобы выполнить поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции. Однако транспорта на месте не оказалось. Студентка сообщила об этом лжеспециалисту. По его наставлению она пришла к отделению банка, где подожгла терминал. В результате поджога девушка пострадала сама. В тяжелом состоянии ее госпитализировали с термическими ожогами I-II степени, шоком и термоингаляционной травмой.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
09:14:05 24-12-2024
как надо запугать и забить мозг людям если они верят такому бреду и тупо идут выполнять что внушили
14:09:55 24-12-2024
гость (09:14:05 24-12-2024) как надо запугать и забить мозг людям если они верят такому ... будущий педагог. ну хоть фото с пляжа не выложила (наверное)
09:18:31 24-12-2024
И кто поверит в эту чушь?
09:25:41 24-12-2024
ннда 🤦♂️
10:05:07 24-12-2024
"Что ж такое? Были люди как люди, и вдруг все стали кретины. Парадокс!" (с)
10:20:17 24-12-2024
жертва неравной борьбы с инфляцией
10:59:38 24-12-2024
С родителями не общается?
11:08:30 24-12-2024
Не пойму, почему упорно называют это мошенничеством? Разве не терроризм?
11:10:42 24-12-2024
гипноз точно
не указали какой телефон у девочки был но вероятнее всего айфон - у него динамик сделан под особые частоты мозговые и делает возможным вот такое дистанционное манипулирование
обычный рядовой китайский телефон с простым динамиком такого не сотворил бы
айфоны изымать надо
11:46:32 24-12-2024
холмс (11:10:42 24-12-2024) гипноз точноне указали какой телефон у девочки был но ве... смешно. айфон на морозе разряжается и дальше метра от зарядки начинает жалобно скулить. девачка с айфоном знает что такое канистра для бензина, где ее взять и как наполнить?! вы из другой вселенной
13:46:34 24-12-2024
Гость (11:46:32 24-12-2024) смешно. айфон на морозе разряжается и дальше метра от зарядк... акститесь. все это показывается в видеоинструкции на раз два и сопровождается голосом
14:08:15 24-12-2024
Гость (13:46:34 24-12-2024) акститесь. все это показывается в видеоинструкции на раз два... тогда объясните мне, как она ту инструкцию запомнить смогла без телефона? через 30 секунд после отключения от инстаграма память сбрасывается и внимание переключается на новые раздражители
12:14:55 24-12-2024
холмс (11:10:42 24-12-2024) гипноз точноне указали какой телефон у девочки был но ве... Ну в первую очередь у вас изъять - мозговые частоты атакуэ
13:41:11 24-12-2024
И этот генофонд она еще кому-то успеет передать, жаль конечно.
14:47:51 24-12-2024
Гость (13:41:11 24-12-2024) И этот генофонд она еще кому-то успеет передать, жаль конечн... генофонд не при чем, а вот преподавательская деятельность ей точно противопоказанна
15:41:54 24-12-2024
Свистит она про мошенников, наверняка просто тупо предложили денег за поджог, а эти отмазки были придуманы на случай если попадется.