Сибирячка подожгла банкомат и загорелась вместе с ним

Мошенники внушили девушке, что ее родители финансируют недружественную страну

24 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19-летняя студентка из Красноярска подожгла банкомат и загорелась сама. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, вечером 20 декабря второкурснице педуниверситета позвонили мошенники и представились специалистами Центробанка. Они внушили девушке, что ее родители финансово поддерживают недружественную страну.

"Во избежание негативных последствий в виде наступления уголовной ответственности родственников мошенники указали купить канистру, наполнить ее бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции", – рассказали в ведомстве.

Чтобы выполнить поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции. Однако транспорта на месте не оказалось. Студентка сообщила об этом лжеспециалисту. По его наставлению она пришла к отделению банка, где подожгла терминал. В результате поджога девушка пострадала сама. В тяжелом состоянии ее госпитализировали с термическими ожогами I-II степени, шоком и термоингаляционной травмой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).