Сибирячка, потерявшая двух детей, борется за здоровье приемного сына с ДЦП

Жительница Новосибирска не смогла стать мамой близнецов из-за рака яичников, теперь она спасает приемного сына

18 февраля 2025, 18:15, ИА Амител

Фото: предоставлено "КП-Новосибирск" Ольгой Амановой

Ольга Аманова из Новосибирска должна была стать мамой близнецов, но на третьем месяце беременности ей диагностировали агрессивный рак яичников.

"Разговора о том, чтобы родить, а потом начать бороться с раком, даже не шло", – вспомнила она в беседе с "КП-Новосибирск".

После трех операций и шести курсов химиотерапии болезнь отступила, но шансов стать матерью у Ольги больше не было. Тогда супруги решили усыновить ребенка. В детском доме они встретили двухмесячного Льва и сразу поняли – это их сын.

Сначала мальчик развивался как обычный ребенок, но к пяти месяцам родители заметили, что он не переворачивается и не пытается ползать. Врачи диагностировали у него ДЦП.

"Все врачи, к которым мы обращались, говорили в один голос: "Шансов нет, верните ребенка и возьмите другого". Но у нас даже мысли такой не было: мы полюбили нашего сына и отказываться от него не собираемся!" – рассказала Ольга.

Сейчас Лев не может ходить, у него нарушена координация движений, но интеллект полностью сохранен. Единственным шансом для него является операция SPML, которая поможет восстановить двигательные функции.

Такие операции проводят только в США и Греции. Афинские врачи готовы принять Льва 28 мая, но для этого семье нужно собрать 3,2 миллиона рублей.