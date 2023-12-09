Сибирячка пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами для мошенников

42-летнюю женщину задержали

09 декабря 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Омска по совету мошенников пришла в отделение Сбербанка с ножом в руках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД региона.

Инцидент случился 9 декабря на улице Маршала Жукова. Перед этим горожанке позвонили аферисты и потребовали денег. Узнав, что их у нее нет, то они и предложили ей отправиться в банк с ножом.

Женщину в итоге остановил охранник и передал прибывшим полицейским.

"Выяснилось, что 42-летняя омичка некоторое время назад перевела деньги мошенникам. В полицию она не обращалась. После очередного звонка от мошенников женщина направилась в офис банка, где ее задержали", – отмечает издание.

Пострадавших нет. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.