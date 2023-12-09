Сибирячка пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами для мошенников
42-летнюю женщину задержали
09 декабря 2023, 17:59, ИА Амител
Жительница Омска по совету мошенников пришла в отделение Сбербанка с ножом в руках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД региона.
Инцидент случился 9 декабря на улице Маршала Жукова. Перед этим горожанке позвонили аферисты и потребовали денег. Узнав, что их у нее нет, то они и предложили ей отправиться в банк с ножом.
Женщину в итоге остановил охранник и передал прибывшим полицейским.
"Выяснилось, что 42-летняя омичка некоторое время назад перевела деньги мошенникам. В полицию она не обращалась. После очередного звонка от мошенников женщина направилась в офис банка, где ее задержали", – отмечает издание.
Пострадавших нет. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
18:08:43 09-12-2023
Бабёшкой тоже хохлы руководили ?
20:40:41 09-12-2023
Таким сразу ставить в паспорт печать "нарушение интеллекта" с ограничением избирательного права.
02:30:51 10-12-2023
Женщины тратят деньги с умом, в итоге-нет денег, нет ума.