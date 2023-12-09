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Сибирячка пришла в отделение Сбербанка с ножом за деньгами для мошенников

42-летнюю женщину задержали

09 декабря 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Омска по совету мошенников пришла в отделение Сбербанка с ножом в руках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД региона.

Инцидент случился 9 декабря на улице Маршала Жукова. Перед этим горожанке позвонили аферисты и потребовали денег. Узнав, что их у нее нет, то они и предложили ей отправиться в банк с ножом.

Женщину в итоге остановил охранник и передал прибывшим полицейским.

"Выяснилось, что 42-летняя омичка некоторое время назад перевела деньги мошенникам. В полицию она не обращалась. После очередного звонка от мошенников женщина направилась в офис банка, где ее задержали", – отмечает издание.

Пострадавших нет. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Происшествия Мошенники

Комментарии 3

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Гость

18:08:43 09-12-2023

Бабёшкой тоже хохлы руководили ?

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Гость

20:40:41 09-12-2023

Таким сразу ставить в паспорт печать "нарушение интеллекта" с ограничением избирательного права.

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гость

02:30:51 10-12-2023

Женщины тратят деньги с умом, в итоге-нет денег, нет ума.

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