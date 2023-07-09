Сибирячка сломала руку на Алтае во время экскурсии на лошадях

Женщине предстоит операция и долгая реабилитация

09 июля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

37-летняя жительница Новосибирска Виктория Седельникова сломала руку во время конной прогулки на Алтае.

Как пишет "КП-Новосибирск", горожанка поехала в Горный с мужем и 10-летней дочкой. Во время отдыха она, девочка и инструктор отправились на лошадях в путь до озера возле горы Чертов Палец, что неподалеку от Горно-Алтайска.

В один момент животное понеслось, женщина не удержалась и упала. После это ей не оказали первой помощи. А уже в больнице Горно-Алтайска лишь наложили временный гипс и вкололи обезболивающее, посоветовав обратиться в НИИТО.

Теперь Виктории предстоит операция (у нее перелом руки со смещением, раздроблена кость) и долгая реабилитация. Фирма за шоковую прогулку деньги вернула.

Юрист в беседе с изданием объяснил, что женщина вправе потребовать возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда.