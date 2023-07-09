Сибирячка сломала руку на Алтае во время экскурсии на лошадях
Женщине предстоит операция и долгая реабилитация
09 июля 2023, 07:30, ИА Амител
37-летняя жительница Новосибирска Виктория Седельникова сломала руку во время конной прогулки на Алтае.
Как пишет "КП-Новосибирск", горожанка поехала в Горный с мужем и 10-летней дочкой. Во время отдыха она, девочка и инструктор отправились на лошадях в путь до озера возле горы Чертов Палец, что неподалеку от Горно-Алтайска.
В один момент животное понеслось, женщина не удержалась и упала. После это ей не оказали первой помощи. А уже в больнице Горно-Алтайска лишь наложили временный гипс и вкололи обезболивающее, посоветовав обратиться в НИИТО.
Теперь Виктории предстоит операция (у нее перелом руки со смещением, раздроблена кость) и долгая реабилитация. Фирма за шоковую прогулку деньги вернула.
Юрист в беседе с изданием объяснил, что женщина вправе потребовать возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда.
07:50:08 09-07-2023
С коня упала ?
07:53:05 09-07-2023
Не русская баба была (ни коня остановить, не в избу войти).