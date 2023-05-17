Сибирячка в подъезде потеряла годовалую дочку

В отношении женщины составили протокол за "неисполнение родителями обязанностей"

17 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области мать приехала к подруге и забыла ребёнка на лестничной площадке, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошёл в Прокопьевске. В полицию обратилась жительница одного из домов, заметившая малышку в подъезде. На место приехали инспекторы ПДН.

"Мать годовалой девочки нашли в одной из квартир. Она приехала к подруге, с которой пила алкоголь, и просто не заметила отсутствия ребёнка", – отмечает издание.

В отношении женщины составили протокол за "неисполнение родителями обязанностей". Все материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.