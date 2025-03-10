Сибирячка выделила отдельную квартиру для коллекции кукол на два миллиона рублей
Женщина регулярно навещает Барби и относится к ним так же бережно, как к детям
10 марта 2025, 20:45, ИА Амител
41-летняя воспитательница детского сада из Новосибирска Анастасия Чайка собрала коллекцию более чем из 500 кукол Барби, оцениваемую в два миллиона рублей. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Анастасия с детства мечтала о куклах Барби, но вернулась к своей мечте она уже во взрослом возрасте, после того как пережила тяжелую болезнь – рак легких.
Казалось, что болезнь займет большую часть жизни Анастасии. Однако в 2017 году наступила ремиссия, и женщина решила исполнить свои детские мечты.
"Мне было 33 года, когда на одном из сайтов я увидела, что продают куклу. Она была прям как из моего детства: беленькая, с волнистыми волосами, в розовых туфельках. Все как в журнале! Мечта! Я ее купила", – рассказала Анастасия.
С тех пор она начала активно собирать кукол, покупая их каждую неделю. Первые сто Барби Анастасия собрала за год. Когда коллекция перестала помещаться в шкафах, женщина выделила куклам отдельную квартиру в Кольцово.
"Раньше я ее сдавала, а сейчас там хранятся Барби", – говорит она.
Специальные условия хранения куклам не нужны. Раз в месяц Анастасия "навещает" их, проветривает комнату и вытирает пыль.
"Главное, чтобы не было влажности высокой, иначе на них образуется что-то типа плесени и это не остановить", – пояснила женщина.
Коллекция включает как современные, так и редкие экземпляры. Например, одна из кукол, купленная за 2,5 тысячи рублей, на деле стоит 40 тысяч.
"Мне очень повезло!" – делится Анастасия.
Сейчас сибирячка поставила коллекционирование на "паузу" – из-за санкций и сложностей с доставкой. Коллекцию Анастасия оценивает в сумму около двух миллионов рублей. Она не планирует продавать свои куклы и относится к ним не менее бережно, чем к детям.
У Анастасии есть сын и дочь. Когда последняя была маленькой, заглядывалась на мамину коллекцию. Женщина отдала девочке несколько кукол – другие же так и остались неприкосновенными.
Психолог Кирилл Носик отмечает, что такое увлечение может быть способом справиться с кризисом.
"Любые кризисы, тем более такие большие, стрессовые, как онкозаболевания, меняют масштабы нашего мышления. Думаю, героиня этой истории соприкасается со своим внутренним ребенком, и это дает ей ресурс", – отметил он.
20:51:00 10-03-2025
Какая прелесть....
22:17:31 10-03-2025
возможность есть, пусть выделяет что и кому хочет. каждый волен творить свою судьбу по собственному сценарию.
23:02:26 10-03-2025
А детям больным помогать не пробовала?
08:32:56 11-03-2025
Гость (23:02:26 10-03-2025) А детям больным помогать не пробовала?... А Вы? что за привычка всех обсуждать и осуждать? Ну такая благодетель тут в комментариях сидит... Знают как всем надо жить и куда свои деньги людям тратить!
10:32:07 11-03-2025
Анна (08:32:56 11-03-2025) А Вы? что за привычка всех обсуждать и осуждать? Ну такая бл... Да никто и не осуждает, просто пользы больше было бы, ведь она сама тяжело болела. Конечно деньги её, тратит куда угодно. Никакого осуждения, вы неверно поняли 🤣.
11:32:05 11-03-2025
Анна (08:32:56 11-03-2025) А Вы? что за привычка всех обсуждать и осуждать? Ну такая бл... Вообще-то новости и выдают для обсуждения, это не всегда "осуждение". А лично я понемногу участвую в благотворительности, мало, но как могу. Куклы собирать- её увлечение, оценивает в 2 миллиона, может надеется продать подороже? Мы все, в том числе и вы, здесь участвуем в обсуждении новостей.
12:17:07 11-03-2025
Анна (08:32:56 11-03-2025) А Вы? что за привычка всех обсуждать и осуждать? Ну такая бл... Сколько людей- столько и мнений. Не надо рты закрывать другим.
23:58:44 10-03-2025
То есть это нормально?! Как то сомнительно. Хотя если "психолог" сказал что нормально значит нормально.
11:54:13 11-03-2025
Гость (23:58:44 10-03-2025) То есть это нормально?! Как то сомнительно. Хотя если "психо... Богачи бесятся, квартиры куклами заселяют!
15:29:26 11-03-2025
Барби- навязывание американской "красоты". Во всем надо знать меру.