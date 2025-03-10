Сибирячка выделила отдельную квартиру для коллекции кукол на два миллиона рублей

Женщина регулярно навещает Барби и относится к ним так же бережно, как к детям

10 марта 2025, 20:45, ИА Амител

Фото: предоставлено "КП-Новосибирск" Анастасией Чайкой

41-летняя воспитательница детского сада из Новосибирска Анастасия Чайка собрала коллекцию более чем из 500 кукол Барби, оцениваемую в два миллиона рублей. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Анастасия с детства мечтала о куклах Барби, но вернулась к своей мечте она уже во взрослом возрасте, после того как пережила тяжелую болезнь – рак легких.

Казалось, что болезнь займет большую часть жизни Анастасии. Однако в 2017 году наступила ремиссия, и женщина решила исполнить свои детские мечты.

"Мне было 33 года, когда на одном из сайтов я увидела, что продают куклу. Она была прям как из моего детства: беленькая, с волнистыми волосами, в розовых туфельках. Все как в журнале! Мечта! Я ее купила", – рассказала Анастасия.

С тех пор она начала активно собирать кукол, покупая их каждую неделю. Первые сто Барби Анастасия собрала за год. Когда коллекция перестала помещаться в шкафах, женщина выделила куклам отдельную квартиру в Кольцово.

"Раньше я ее сдавала, а сейчас там хранятся Барби", – говорит она.

Специальные условия хранения куклам не нужны. Раз в месяц Анастасия "навещает" их, проветривает комнату и вытирает пыль.

"Главное, чтобы не было влажности высокой, иначе на них образуется что-то типа плесени и это не остановить", – пояснила женщина.

Коллекция включает как современные, так и редкие экземпляры. Например, одна из кукол, купленная за 2,5 тысячи рублей, на деле стоит 40 тысяч.

"Мне очень повезло!" – делится Анастасия.

Сейчас сибирячка поставила коллекционирование на "паузу" – из-за санкций и сложностей с доставкой. Коллекцию Анастасия оценивает в сумму около двух миллионов рублей. Она не планирует продавать свои куклы и относится к ним не менее бережно, чем к детям.

У Анастасии есть сын и дочь. Когда последняя была маленькой, заглядывалась на мамину коллекцию. Женщина отдала девочке несколько кукол – другие же так и остались неприкосновенными.

Психолог Кирилл Носик отмечает, что такое увлечение может быть способом справиться с кризисом.