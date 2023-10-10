Сибирячке в пышный торт кто-то положил огромный болт
Предположительно, в кондитерское изделие попала деталь какого-то механизма
10 октября 2023, 13:15, ИА Амител
Жительница Кемеровской области опубликовала в соцсетях фотографию торта, внутри которого она обнаружила болт, пишет "Сибдепо".
В комментариях отметили, что болт – деталь какого-то механизма, которая упала в тесто. По мнению некоторых, болт в торте появился не случайно, якобы это "происки конкурентов".
"Много лет берем эту продукцию, но с таким столкнулись впервые. Хватит писать про конкурентов, мы обычные люди, которые поделились тем, что нашли в торте. Чтобы люди видели, что может попасть к ним на стол", – написала женщина.
Она также подчеркнула, что назад торт не отнесли и деньги за него не возвращали.
13:34:07 10-10-2023
Торт, собранный по принципу "что было жалко выкинуть"... горы розовых пластиковых "сбитых сливок", подкрашенные под шоколад коржи и апофеоз оргазма плебея- дряблое киви в желатине... Себестоимость всего этого дерьма рублей 50... короче, этот торт из категории "корм". Не обижайтесь- этот болт- лучшее, что в нём есть.
13:44:17 10-10-2023
Гость (13:34:07 10-10-2023) этот болт- лучшее, что в нём есть ага.. болт сдать в приемку ))
14:22:15 11-10-2023
Болт - не самое дешёвое в составе этой дешманской дряни
13:34:20 10-10-2023
Верните болт! Не можем без него размешать тесто!
13:34:26 10-10-2023
Болт положили не в, а на торт. Ну и на ТУ и ТБ тоже.
13:37:37 10-10-2023
да какой же это огромный? м8 * 50 скорее всего
13:43:01 10-10-2023
Гость (13:37:37 10-10-2023) да какой же это огромный? м8 * 50 скорее всего... Возможно, статью писала незамужняя девица, никогда не смотревшая фильмов для взрослых с участием чернокожих?
14:45:33 10-10-2023
огромный болт --- возможно это ее фантазии
16:12:30 10-10-2023
Зато знает, что это именно болт. Не винт, не гвоздик и не шуруп с саморезом.
16:18:07 10-10-2023
Гость (16:12:30 10-10-2023) Зато знает, что это именно болт. Не винт, не гвоздик и не шу... И че? я столько ремонтов дома сделала за всю жизнь что знаю все наименования крепежных деталей..болты, гайки, винты, шурупы, саморезы, дюбели, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки... По ходу это вообще фейк засунула в торт и сказала - айяяй смотрите люди че деятся то
16:39:10 10-10-2023
Гость (16:18:07 10-10-2023) И че? я столько ремонтов дома сделала за всю жизнь что знаю ... Умница, вам теперь уже можно писать "и чО", вместо " и че".
16:47:31 10-10-2023
Гость (16:39:10 10-10-2023) Умница, вам теперь уже можно писать "и чО", вместо " и че".... Да щассс)))
16:51:23 10-10-2023
Гость (16:47:31 10-10-2023) Да щассс))) ... Да не "щассс", а "щаззз"))))))))))
16:26:39 10-10-2023
"Огромный болт положили на качество изготовления тортов"
10:05:28 11-10-2023
Почти что рэп в заголовке