Сибирячке в пышный торт кто-то положил огромный болт

Предположительно, в кондитерское изделие попала деталь какого-то механизма

10 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: sibdepo.ru со ссылкой на t.me/prkp_online

Жительница Кемеровской области опубликовала в соцсетях фотографию торта, внутри которого она обнаружила болт, пишет "Сибдепо".

В комментариях отметили, что болт – деталь какого-то механизма, которая упала в тесто. По мнению некоторых, болт в торте появился не случайно, якобы это "происки конкурентов".

"Много лет берем эту продукцию, но с таким столкнулись впервые. Хватит писать про конкурентов, мы обычные люди, которые поделились тем, что нашли в торте. Чтобы люди видели, что может попасть к ним на стол", – написала женщина.

Она также подчеркнула, что назад торт не отнесли и деньги за него не возвращали.