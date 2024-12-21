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Родительских прав хотят лишить сибирячку, сын которой упал из колыбели и впал в кому

В Новосибирской области хотят лишить родительских прав мать, у которой сын выпал из кроватки и впал в кому

21 декабря 2024, 22:31, ИА Амител

Фото: Muhamad Harun Rabiyudin / unsplash.com
Фото: Muhamad Harun Rabiyudin / unsplash.com

В Новосибирской области начался суд над матерью, у которой трехмесячный сын выпал из кроватки и впал в кому. Трагедия случилась в городе Каргат в конце февраля 2024 года.

Как пишет "КП-Новосибирск", в отношении женщины было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Опека подала иск о лишении женщины родительских прав, так как в ее доме было грязно, мало еды, случались постоянные ссоры с сожителем, а жилище было отключено от газа из-за долгов. 

Самого младенца после падения врачам удалось спасти. Однако у него теперь плохо двигаются рука и нога, говорят знакомые семьи.

Мальчика и его брата в итоге передали под временную опеку дедушке, а мать ограничили в правах на полгода. Мужчина теперь добиваться, чтобы его дочь лишили родительских прав насовсем.

"На сегодняшний день идут суды по лишению родительских прав отца и матери детей. На последнее заседание они не явились, поэтому суд перенесли. Известно, что алименты женщина не платит", – рассказала общественница Анна Тажеева.

Кроме того, в суд ушло дело в отношении матери. По версии следствия, она с 26 июня 2023 по 28 февраля 2024 года она не исполняла свои обязанности по воспитанию мальчиков. Если ее признают виновной, то женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Новосибирская область громкое дело

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