Родительских прав хотят лишить сибирячку, сын которой упал из колыбели и впал в кому

В Новосибирской области хотят лишить родительских прав мать, у которой сын выпал из кроватки и впал в кому

21 декабря 2024, 22:31, ИА Амител

Фото: Muhamad Harun Rabiyudin / unsplash.com

В Новосибирской области начался суд над матерью, у которой трехмесячный сын выпал из кроватки и впал в кому. Трагедия случилась в городе Каргат в конце февраля 2024 года.

Как пишет "КП-Новосибирск", в отношении женщины было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Опека подала иск о лишении женщины родительских прав, так как в ее доме было грязно, мало еды, случались постоянные ссоры с сожителем, а жилище было отключено от газа из-за долгов.

Самого младенца после падения врачам удалось спасти. Однако у него теперь плохо двигаются рука и нога, говорят знакомые семьи.

Мальчика и его брата в итоге передали под временную опеку дедушке, а мать ограничили в правах на полгода. Мужчина теперь добиваться, чтобы его дочь лишили родительских прав насовсем.

"На сегодняшний день идут суды по лишению родительских прав отца и матери детей. На последнее заседание они не явились, поэтому суд перенесли. Известно, что алименты женщина не платит", – рассказала общественница Анна Тажеева.

Кроме того, в суд ушло дело в отношении матери. По версии следствия, она с 26 июня 2023 по 28 февраля 2024 года она не исполняла свои обязанности по воспитанию мальчиков. Если ее признают виновной, то женщине грозит до трех лет лишения свободы.