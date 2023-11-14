Сибирячку, которая родила в парке мальчика и бросила в кустах, искали два месяца
Мать заявила, что ребенок ей не был нужен
14 ноября 2023, 15:41, ИА Амител
В Омской области задержали женщину, оставившую своего новорожденного ребенка на земле без одежды в сентябре 2023 года, сообщает региональная прокуратура.
На допросе 33-летняя мать, которая уже воспитывает двухлетнюю дочь, пояснила, что второй ребенок ей был не нужен.
"О беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца", – рассказали в ведомстве.
Женщину обвинили в покушении на убийство малолетнего, следствие намерено отправить ее под домашний арест.
В прокуратуре указали, что с мальчиком все в порядке: сейчас он живет в приемной семье. В парке его обнаружила местная жительница, которая шла на работу.
Ранее жительница Москвы родила ребенка в квартире, засунула его в пакет и выкинула из окна многоэтажки. Новорожденный выжил.
15:47:54 14-11-2023
Ужас просто .
15:56:35 14-11-2023
Какие же тв...ри бывают.
16:04:10 14-11-2023
сожителя, проживающего отдельно ------ Это не сожитель, раз отдельно, а просто трахель.
05:32:24 15-11-2023
Гость (16:04:10 14-11-2023) сожителя, проживающего отдельно ------ Это не сожитель, раз ... а трахель не заметил беремнности?
18:43:20 14-11-2023
Зато не аборт!
09:25:03 15-11-2023
надо ей премию выплатить за передачу ребенка государству
13:33:41 15-11-2023
Это следствие, поговорили бы лучше опричинах.