НОВОСТИПроисшествия

Сибирячку, которая родила в парке мальчика и бросила в кустах, искали два месяца

Мать заявила, что ребенок ей не был нужен

14 ноября 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Омской области задержали женщину, оставившую своего новорожденного ребенка на земле без одежды в сентябре 2023 года, сообщает региональная прокуратура.

На допросе 33-летняя мать, которая уже воспитывает двухлетнюю дочь, пояснила, что второй ребенок ей был не нужен.

"О беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца", – рассказали в ведомстве.

Женщину обвинили в покушении на убийство малолетнего, следствие намерено отправить ее под домашний арест.

В прокуратуре указали, что с мальчиком все в порядке: сейчас он живет в приемной семье. В парке его обнаружила местная жительница, которая шла на работу.

Ранее жительница Москвы родила ребенка в квартире, засунула его в пакет и выкинула из окна многоэтажки. Новорожденный выжил.

Происшествия дети омская область

Комментарии 7

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гость

15:47:54 14-11-2023

Ужас просто .

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Гость

15:56:35 14-11-2023

Какие же тв...ри бывают.

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Гость

16:04:10 14-11-2023

сожителя, проживающего отдельно ------ Это не сожитель, раз отдельно, а просто трахель.

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Гость

05:32:24 15-11-2023

Гость (16:04:10 14-11-2023) сожителя, проживающего отдельно ------ Это не сожитель, раз ... а трахель не заметил беремнности?

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Гость

18:43:20 14-11-2023

Зато не аборт!

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гость

09:25:03 15-11-2023

надо ей премию выплатить за передачу ребенка государству

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Гость

13:33:41 15-11-2023

Это следствие, поговорили бы лучше опричинах.

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