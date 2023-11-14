Сибирячку, которая родила в парке мальчика и бросила в кустах, искали два месяца

Мать заявила, что ребенок ей не был нужен

14 ноября 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Омской области задержали женщину, оставившую своего новорожденного ребенка на земле без одежды в сентябре 2023 года, сообщает региональная прокуратура.

На допросе 33-летняя мать, которая уже воспитывает двухлетнюю дочь, пояснила, что второй ребенок ей был не нужен.

"О беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца", – рассказали в ведомстве.

Женщину обвинили в покушении на убийство малолетнего, следствие намерено отправить ее под домашний арест.

В прокуратуре указали, что с мальчиком все в порядке: сейчас он живет в приемной семье. В парке его обнаружила местная жительница, которая шла на работу.

Ранее жительница Москвы родила ребенка в квартире, засунула его в пакет и выкинула из окна многоэтажки. Новорожденный выжил.