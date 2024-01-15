Сибиряк 32 года жил в квартире, заваленной мусором

Мужчина не мог ходить, а на кухне в последний раз был в 1998 году

15 января 2024, 10:31, ИА Амител

В Томске волонтеры спасли мужчину, который 32 года жил в квартире, заваленной мусором. Об этом сообщает Mash Siberia.

Томич рассказал, что его мать начала захламлять жилище еще в начале 90-х. Соседи и сводный брат знали о происходящем, но не помогали. Сам 42-летний мужчина страдает от ДЦП. Со временем ноги его совсем ослабли и ходить по мусору инвалид уже не мог.

Вызволила мужчину из мусорного плена волонтер Елена, которая увидела объявление о 29 кошках, которые остались в квартире после смерти хозяйки. Сейчас "однушку" вычистили от мусора, но она все еще непригодна для жилья. Пока инвалид вместе с кошками живет в частном доме, где за ним ухаживают. Кроме волонтеров позаботиться о мужчине некому.