Сибиряк 32 года жил в квартире, заваленной мусором
Мужчина не мог ходить, а на кухне в последний раз был в 1998 году
15 января 2024, 10:31, ИА Амител
В Томске волонтеры спасли мужчину, который 32 года жил в квартире, заваленной мусором. Об этом сообщает Mash Siberia.
Томич рассказал, что его мать начала захламлять жилище еще в начале 90-х. Соседи и сводный брат знали о происходящем, но не помогали. Сам 42-летний мужчина страдает от ДЦП. Со временем ноги его совсем ослабли и ходить по мусору инвалид уже не мог.
Вызволила мужчину из мусорного плена волонтер Елена, которая увидела объявление о 29 кошках, которые остались в квартире после смерти хозяйки. Сейчас "однушку" вычистили от мусора, но она все еще непригодна для жилья. Пока инвалид вместе с кошками живет в частном доме, где за ним ухаживают. Кроме волонтеров позаботиться о мужчине некому.
11:33:17 15-01-2024
Капитализм - каждый сам за себя..
11:54:10 15-01-2024
dok_CФ (11:33:17 15-01-2024) Капитализм - каждый сам за себя.. ... А как вы представляете себе вмешательство соседей? Даже если они захотят помочь расчистить чужие авгиевы конюшни, то без согласия хозяйки жилища ничего сделать не смогут. А те, кто сталкивался с подобными захламителями на практике, знают, что они весьма агрессивно реагируют на любые попытки выбросить хоть что-то из их "сокровищ" и тут же натаскивают еще больше "нужного" хлама.
18:15:55 15-01-2024
У меня мать - не дай Бог я без её ведома что-то в мусорный пакет сложила - с криком бросается (((. И нельзя убедить ничем - "я сама вынесу".