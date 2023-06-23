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Сибиряк два года издевался над налоговиками, выплатив им 100 рублей

Сибиряк лишь однажды отреагировал на требования об уплате задолженности

23 июня 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Кемеровской области суд решил взыскать с бывшего предпринимателя 250 тысяч рублей, накопившихся из-за долгов по налогам, сообщает "Сибдепо".

Житель Мариинска два года игнорировал требования налоговой службы. Он не уплатил страховые взносы, транспортный налог, НДФЛ за доход с продажи квартиры, а также не предоставил налоговые декларации по НДФЛ.

"Всего накопился долг перед бюджетом около 250 тысяч рублей", – уточняется издание.

Сибиряк лишь однажды отреагировал на требования об уплате задолженности – выплатил 100 рублей.

Налоговики обратились в суд, где вынесли решение о взыскании всей налоговой задолженности и госпошлины. Кстати, на процесс мужчина не явился.

Кемеровская область налоги бизнес

Комментарии 3

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Гость

12:39:35 23-06-2023

и будет платить по сто рублей.

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Гость

13:14:44 23-06-2023

а у него на счету денег не было? и как же он тогда бизнес вел?

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Гость

00:58:45 24-06-2023

Все правильно. Когда с каждой тонны угля добытой в Кемеровской области ему на счёт, начнут деньги поступать, тогда и он будет налоги платить

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