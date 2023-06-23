Сибиряк два года издевался над налоговиками, выплатив им 100 рублей

Сибиряк лишь однажды отреагировал на требования об уплате задолженности

23 июня 2023, 12:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Кемеровской области суд решил взыскать с бывшего предпринимателя 250 тысяч рублей, накопившихся из-за долгов по налогам, сообщает "Сибдепо".

Житель Мариинска два года игнорировал требования налоговой службы. Он не уплатил страховые взносы, транспортный налог, НДФЛ за доход с продажи квартиры, а также не предоставил налоговые декларации по НДФЛ.

"Всего накопился долг перед бюджетом около 250 тысяч рублей", – уточняется издание.

Сибиряк лишь однажды отреагировал на требования об уплате задолженности – выплатил 100 рублей.

Налоговики обратились в суд, где вынесли решение о взыскании всей налоговой задолженности и госпошлины. Кстати, на процесс мужчина не явился.