Сибиряк два года издевался над налоговиками, выплатив им 100 рублей
Сибиряк лишь однажды отреагировал на требования об уплате задолженности
23 июня 2023, 12:26, ИА Амител
В Кемеровской области суд решил взыскать с бывшего предпринимателя 250 тысяч рублей, накопившихся из-за долгов по налогам, сообщает "Сибдепо".
Житель Мариинска два года игнорировал требования налоговой службы. Он не уплатил страховые взносы, транспортный налог, НДФЛ за доход с продажи квартиры, а также не предоставил налоговые декларации по НДФЛ.
"Всего накопился долг перед бюджетом около 250 тысяч рублей", – уточняется издание.
Сибиряк лишь однажды отреагировал на требования об уплате задолженности – выплатил 100 рублей.
Налоговики обратились в суд, где вынесли решение о взыскании всей налоговой задолженности и госпошлины. Кстати, на процесс мужчина не явился.
12:39:35 23-06-2023
и будет платить по сто рублей.
13:14:44 23-06-2023
а у него на счету денег не было? и как же он тогда бизнес вел?
00:58:45 24-06-2023
Все правильно. Когда с каждой тонны угля добытой в Кемеровской области ему на счёт, начнут деньги поступать, тогда и он будет налоги платить