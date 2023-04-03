Предположительно, пострадавший приобрёл ядовитые грибы в интернет-магазине

03 апреля 2023, 12:45, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Жителя Красноярска госпитализировали с острым отравлением мухоморами. По версии Роспотребнадзора, мужчина купил ядовитые грибы "с лечебной целью" в интернет-магазине и употреблял их "по инструкции".

29-летний пациент с судорогами и одышкой поступил в токсикологическое отделение.

Ему оказали неотложную медицинскую помощь, отметил в своём Telegram-канале руководитель регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Сейчас ведомство готовит иск в суд с требованием заблокировать портал. Кроме того, в полицию направили запрос для выяснения информации о лице, зарегистрировавшем сайт.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бизнесмены продают мухоморы для лечения от различных заболеваний. По информации СМИ, оборот от продаж ядовитых грибов достигает уже сотни тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.