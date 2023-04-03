НОВОСТИЗдоровье

Сибиряк ел мухоморы "по инструкции" и попал в больницу с острым отравлением

Предположительно, пострадавший приобрёл ядовитые грибы в интернет-магазине

03 апреля 2023, 12:45, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителя Красноярска госпитализировали с острым отравлением мухоморами. По версии Роспотребнадзора, мужчина купил ядовитые грибы "с лечебной целью" в интернет-магазине и употреблял их "по инструкции".

29-летний пациент с судорогами и одышкой поступил в токсикологическое отделение.

Ему оказали неотложную медицинскую помощь, отметил в своём Telegram-канале руководитель регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Сейчас ведомство готовит иск в суд с требованием заблокировать портал. Кроме того, в полицию направили запрос для выяснения информации о лице, зарегистрировавшем сайт.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бизнесмены продают мухоморы для лечения от различных заболеваний. По информации СМИ, оборот от продаж ядовитых грибов достигает уже сотни тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 6

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Гость

12:52:25 03-04-2023

По информации СМИ, оборот от продаж ядовитых грибов достигает уже сотни тысяч рублей.
Не смешите. Уже лет 10 назад оборот составлял десятки миллионов рублей только по РФ. И с каждым годом эта сумма росла. СМИ только сейчас о проблеме узнали? Как же далеки они от происходящего в стране.

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Гость

13:43:52 03-04-2023

Да не надо ничего блокировать. Может, хоть так отсеются те, кто жрет и колет себе всякую дрянь. Парадоксально, как это укладывается в одной голове - страшные врачи с лекарствами, к которым даже подходить нельзя, помрешь, и готовность пить и вливать в вену черт знает что, купленное у непонятного продавца в сети. Это ж не первый случай, когда покупают, им плохеет, а они пишут"у меня от уколов какие-то шишки на животе, буду продолжать".

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Гость

13:48:39 03-04-2023

Просто в инструкции была опечатка...

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Гость

13:59:53 03-04-2023

в инструкцию где то закралась ошибка.

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Гость

17:26:56 03-04-2023

Слабак!

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Гость

19:25:15 03-04-2023

Странные люди. Прививок боятся, типа непонятную жижу им вколят. А ядовитые мухоморы жрут. А логика где?

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