Сибиряк на комбайне гонялся за детьми по полю, пытаясь "всех задавить"

Чтобы было еще страшнее, включил девятиметровую в ширину жатку

31 августа 2023, 15:44, ИА Амител

В Красноярском крае в отношении 55-летнего механизатора возбудили дело об угрозе убийством, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел на сельхозугодьях возле села Джирим. Дети косили траву, когда со смены возвращался механизатор местного предприятия.

"На участке своего покоса заметил ребят, в голову пришла мысль - устроить с ними "догонялки" на комбайне, чтобы проучить и прогнать с поля", - рассказали в ведомстве.

Мужчина залез в комбайн и начал гоняться за детьми, при этом включив девятиметровую в ширину жатку. Все ребята разбежались в разные стороны, кроме 12-летнего мальчика - он запутался в траве и упал на землю.

"От страшной трагедии ребенка отделили несколько метров, мужчина все же остановил технику", - отметили в прокуратуре.

Примечательно, что в полиции вынесли решение об отказе в возбуждении дела. Районный прокурор изучил собранные материалы, после этого по его требованию в отношении водителя комбайна возбудили дело.

Также решается вопрос о взыскании с мужчины компенсации морального вреда, нанесенного ребенку, и затрат на психолога.