НОВОСТИОбщество

Сибиряк, поджигавший машины с символикой Z, получил 15 лет строгого режима

Делал он это для устрашения населения региона

27 декабря 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителя Омска осудили по статье "Террористический акт" за поджог автомобилей с символикой Z, пишет "Коммерсант".

Мужчину задержали при попытке поджога на объекте топливно-энергетического комплекса. Как пояснили в региональной ФСБ, которая расследовала дело, омич повредил четыре автомобиля.

"Задержанный пояснил, что совершал диверсионно-террористические акции для устрашения населения области", – отмечает издание.

Кроме того, сибиряк пытался своими действиями повлиять на принятие решения о прекращении СВО.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге задержали мужчину, который портил автомобили с символикой Z и V

В отношении задержанного составили три протокола по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан»
НОВОСТИПроисшествия
СВО суд омская область

Комментарии 8

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гость

18:11:52 27-12-2023

после такого заявления его не садить надо,а голову проверять

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Гость

18:12:29 27-12-2023

Теперь долго тюрьмы не наполнить, однако.

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Алекс

18:29:38 27-12-2023

И это правильно. Таким нет места в нашем обществе. Сторонники ЛГБТ -сообщества могут спокойно ехать на свою историческую родину - гейропу.

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Игорь

18:31:15 27-12-2023

Не нравится в городе работать? В лес! Стране много леса надо.

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Гость

19:42:58 27-12-2023

мало

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Гость.

07:18:52 28-12-2023

Что ж так много у нас предателей.Вот есть у этого омича хоть немного серого вещества в голове,или все пропил и прокурил? Ведь по сути его действия направлены против нашей страны! Как родители его воспитывали?

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Гость

07:26:57 28-12-2023

Хорошая новость. И относительно гуманно, не по законам военного времени. Он может сидеть и надеяться, что ситуация поменяется и новая власть его реабилитирует

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гость

12:53:15 28-12-2023

Эту мразь на передок, на фронт. Пусть кровью искупает

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