Сибиряк, поджигавший машины с символикой Z, получил 15 лет строгого режима

Делал он это для устрашения населения региона

27 декабря 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителя Омска осудили по статье "Террористический акт" за поджог автомобилей с символикой Z, пишет "Коммерсант".

Мужчину задержали при попытке поджога на объекте топливно-энергетического комплекса. Как пояснили в региональной ФСБ, которая расследовала дело, омич повредил четыре автомобиля.

"Задержанный пояснил, что совершал диверсионно-террористические акции для устрашения населения области", – отмечает издание.

Кроме того, сибиряк пытался своими действиями повлиять на принятие решения о прекращении СВО.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.