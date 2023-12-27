Сибиряк, поджигавший машины с символикой Z, получил 15 лет строгого режима
Делал он это для устрашения населения региона
27 декабря 2023, 17:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жителя Омска осудили по статье "Террористический акт" за поджог автомобилей с символикой Z, пишет "Коммерсант".
Мужчину задержали при попытке поджога на объекте топливно-энергетического комплекса. Как пояснили в региональной ФСБ, которая расследовала дело, омич повредил четыре автомобиля.
"Задержанный пояснил, что совершал диверсионно-террористические акции для устрашения населения области", – отмечает издание.
Кроме того, сибиряк пытался своими действиями повлиять на принятие решения о прекращении СВО.
1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
18:11:52 27-12-2023
после такого заявления его не садить надо,а голову проверять
18:12:29 27-12-2023
Теперь долго тюрьмы не наполнить, однако.
18:29:38 27-12-2023
И это правильно. Таким нет места в нашем обществе. Сторонники ЛГБТ -сообщества могут спокойно ехать на свою историческую родину - гейропу.
18:31:15 27-12-2023
Не нравится в городе работать? В лес! Стране много леса надо.
19:42:58 27-12-2023
мало
07:18:52 28-12-2023
Что ж так много у нас предателей.Вот есть у этого омича хоть немного серого вещества в голове,или все пропил и прокурил? Ведь по сути его действия направлены против нашей страны! Как родители его воспитывали?
07:26:57 28-12-2023
Хорошая новость. И относительно гуманно, не по законам военного времени. Он может сидеть и надеяться, что ситуация поменяется и новая власть его реабилитирует
12:53:15 28-12-2023
Эту мразь на передок, на фронт. Пусть кровью искупает