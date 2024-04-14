Сибиряк потерялся в тундре и вырыл себе пещеру в снегу, чтобы переждать метель

Его благополучно доставили домой

14 апреля 2024, 11:05, ИА Амител

Пещера в снегу / Кадр из видео: МВД России

Житель Красноярска вырыл себе снежную пещеру, чтобы насмерть не замерзнуть в тундре. Об этом сообщает "Борус. Люди".

55-летний мужчина на снегоходе выехал из Дудинки и пропал. В полицию с заявлением обратился его сын. К этому времени прошло уже более 12 часов.

В какой-то момент поисковики обнаружили затопленный снегоход пропавшего. Самого мужчину нашли неподалеку в полости под снегом. Он рассказал, что сбился с пути из-за метели, его транспорт застрял, и в своем импровизированном укрытии он пережидал непогоду. В снежной пещере мужчина провел сутки.

Его доставили домой в целости и сохранности.