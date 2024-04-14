Сибиряк потерялся в тундре и вырыл себе пещеру в снегу, чтобы переждать метель
Его благополучно доставили домой
14 апреля 2024, 11:05, ИА Амител
Пещера в снегу / Кадр из видео: МВД России
Житель Красноярска вырыл себе снежную пещеру, чтобы насмерть не замерзнуть в тундре. Об этом сообщает "Борус. Люди".
55-летний мужчина на снегоходе выехал из Дудинки и пропал. В полицию с заявлением обратился его сын. К этому времени прошло уже более 12 часов.
В какой-то момент поисковики обнаружили затопленный снегоход пропавшего. Самого мужчину нашли неподалеку в полости под снегом. Он рассказал, что сбился с пути из-за метели, его транспорт застрял, и в своем импровизированном укрытии он пережидал непогоду. В снежной пещере мужчина провел сутки.
Его доставили домой в целости и сохранности.
15:11:56 14-04-2024
Наш человек!
19:55:01 14-04-2024
На севере люди знают как выживать в тех условиях. С детства обучены. Молодец мужик!
21:21:12 14-04-2024
Гость (19:55:01 14-04-2024) На севере люди знают как выживать в тех условиях. С детства ... Не обучены, а генетика. Они вообще не мёрзнут при наших морозах. Наблюдал лично.
09:05:48 15-04-2024
Гость (21:21:12 14-04-2024) Не обучены, а генетика. Они вообще не мёрзнут при наших моро... Кстати сказать, хантыйцев и комары не кусают.
18:55:21 15-04-2024
Гость (21:21:12 14-04-2024) Не обучены, а генетика. Они вообще не мёрзнут при наших моро... А человек из Красноярска, а не из Дубинки.