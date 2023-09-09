Сибиряк пригласил Клаву Коку в кино
Певица согласилась
09 сентября 2023, 20:25, ИА Амител
Кадр: "Пятница"
Александр Фатерин из Томска участвует в реалити-шоу "Сердце Клавы" на телеканале "Пятница", где стремится понравиться певице Клаве Коке.
На первом свидании вслепую (через перегородку) сибиряк, который имеет сеть танцевальных школ и девятилетнего сына, рассказал, что недавно вышел из отношений, и пригласил артистку в кино на французскую драму "Влюблен без памяти", на что та согласилась.
В программе 26 мужчин проходят различные испытания и ходят с Клавой на свидания, чтобы завоевать ее сердце.
20:30:26 09-09-2023
А что этот фанерин не на фронте? Грыжа или плоскостопие?
19:47:23 10-09-2023
Гость (20:30:26 09-09-2023) А что этот фанерин не на фронте? Грыжа или плоскостопие?... А у тебя? Энурез или аутизм?
07:49:40 10-09-2023
Была Кока станет Фанера. Тоже не айс. Есть там ещё желающие ?
09:08:28 11-09-2023
Была бездарная певичка, а станет бездарная актриса