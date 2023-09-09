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Сибиряк пригласил Клаву Коку в кино

Певица согласилась

09 сентября 2023, 20:25, ИА Амител

Кадр: "Пятница"
Кадр: "Пятница"

Александр Фатерин из Томска участвует в реалити-шоу "Сердце Клавы" на телеканале "Пятница", где стремится понравиться певице Клаве Коке.

На первом свидании вслепую (через перегородку) сибиряк, который имеет сеть танцевальных школ и девятилетнего сына, рассказал, что недавно вышел из отношений, и пригласил артистку в кино на французскую драму "Влюблен без памяти", на что та согласилась.​

В программе 26 мужчин проходят различные испытания и ходят с Клавой на свидания, чтобы завоевать ее сердце.

культура Хорошие новости телевидение

Комментарии 4

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Гость

20:30:26 09-09-2023

А что этот фанерин не на фронте? Грыжа или плоскостопие?

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Гость

19:47:23 10-09-2023

Гость (20:30:26 09-09-2023) А что этот фанерин не на фронте? Грыжа или плоскостопие?... А у тебя? Энурез или аутизм?

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Гость

07:49:40 10-09-2023

Была Кока станет Фанера. Тоже не айс. Есть там ещё желающие ?

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Гость

09:08:28 11-09-2023

Была бездарная певичка, а станет бездарная актриса

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