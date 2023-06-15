Сибиряк сбежал из тубдиспансера, чтобы посадить картошку

Хотел посадить картошку, так как опасался, что на зиму останется без урожая

15 июня 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Иркутской области судебные приставы повторно госпитализировали больного туберкулезом мужчину, который сбежал из больницы, сообщает региональная ФССП.

"Больной отказывался лечиться, тем самым представлял опасность для окружающих. Суд назначил ему принудительное лечение на 12 месяцев", – рассказали в ведомстве.

Мужчину госпитализировали, но спустя восемь месяцев он сбежал из медучреждения.

Приставы нашли беглеца на огороде возле дома. Он пояснил, что хотел посадить картошку, так как опасался, что на зиму останется без урожая.

"Пока ждали специальный транспорт, посадить картошку гражданин все же успел", – добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле приставы принудительно отправили на лечение больного туберкулезом.