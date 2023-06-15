Сибиряк сбежал из тубдиспансера, чтобы посадить картошку
Хотел посадить картошку, так как опасался, что на зиму останется без урожая
15 июня 2023, 13:44, ИА Амител
В Иркутской области судебные приставы повторно госпитализировали больного туберкулезом мужчину, который сбежал из больницы, сообщает региональная ФССП.
"Больной отказывался лечиться, тем самым представлял опасность для окружающих. Суд назначил ему принудительное лечение на 12 месяцев", – рассказали в ведомстве.
Мужчину госпитализировали, но спустя восемь месяцев он сбежал из медучреждения.
Приставы нашли беглеца на огороде возле дома. Он пояснил, что хотел посадить картошку, так как опасался, что на зиму останется без урожая.
"Пока ждали специальный транспорт, посадить картошку гражданин все же успел", – добавили в ведомстве.
Ранее в Барнауле приставы принудительно отправили на лечение больного туберкулезом.
14:03:18 15-06-2023
Пока ждали специальный транспорт, посадить картошку гражданин все же успел - великолепно, значит часа 3-4 ждали?
14:32:34 15-06-2023
А окучивать, а колорадо собирать?
08:20:18 16-06-2023
Гость (14:32:34 15-06-2023) А окучивать, а колорадо собирать?... Опять сбежит)
08:14:29 16-06-2023
можно было без приставов обойтись,сам бы вернулся после картошки..