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Сибиряк сбежал из тубдиспансера, чтобы посадить картошку

Хотел посадить картошку, так как опасался, что на зиму останется без урожая

15 июня 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Иркутской области судебные приставы повторно госпитализировали больного туберкулезом мужчину, который сбежал из больницы, сообщает региональная ФССП.

"Больной отказывался лечиться, тем самым представлял опасность для окружающих. Суд назначил ему принудительное лечение на 12 месяцев", – рассказали в ведомстве.

Мужчину госпитализировали, но спустя восемь месяцев он сбежал из медучреждения.

Приставы нашли беглеца на огороде возле дома. Он пояснил, что хотел посадить картошку, так как опасался, что на зиму останется без урожая.

"Пока ждали специальный транспорт, посадить картошку гражданин все же успел", – добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле приставы принудительно отправили на лечение больного туберкулезом.

забавные истории Иркутская область

Комментарии 4

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Гость

14:03:18 15-06-2023

Пока ждали специальный транспорт, посадить картошку гражданин все же успел - великолепно, значит часа 3-4 ждали?

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Гость

14:32:34 15-06-2023

А окучивать, а колорадо собирать?

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Гость

08:20:18 16-06-2023

Гость (14:32:34 15-06-2023) А окучивать, а колорадо собирать?... Опять сбежит)

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Гость

08:14:29 16-06-2023

можно было без приставов обойтись,сам бы вернулся после картошки..

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