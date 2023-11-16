Сибиряк семь лет держал в рабстве трех человек и заставлял работать по 16 часов

Потерпевшие неоднократно пытались сбежать, но фермер возвращал их обратно

16 ноября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакасии правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в использовании рабского труда, сообщили в местном Следкоме.

В 2016 году директор крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в 20 км от населенного пункта Чарков, нашел двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он пообещал им платить за работу, но по факту на протяжении семи лет удерживал, угрожал, бил и заставлял трудиться по 16 часов в сутки бесплатно. За непослушание он избивал потерпевших и закрывал их в погребе.

Работники при этом неоднократно пытались сбежать, но из-за отдаленности фермы мужчина возвращал их обратно.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело по статье об использовании рабского труда в отношении двух и более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших. Правоохранители решают вопрос о заключении мужчины под стражу и устанавливают иные эпизоды в отношении других людей.