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Сибиряк семь лет держал в рабстве трех человек и заставлял работать по 16 часов

Потерпевшие неоднократно пытались сбежать, но фермер возвращал их обратно

16 ноября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакасии правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в использовании рабского труда, сообщили в местном Следкоме.

В 2016 году директор крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в 20 км от населенного пункта Чарков, нашел двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он пообещал им платить за работу, но по факту на протяжении семи лет удерживал, угрожал, бил и заставлял трудиться по 16 часов в сутки бесплатно. За непослушание он избивал потерпевших и закрывал их в погребе.

Работники при этом неоднократно пытались сбежать, но из-за отдаленности фермы мужчина возвращал их обратно.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело по статье об использовании рабского труда в отношении двух и более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших. Правоохранители решают вопрос о заключении мужчины под стражу и устанавливают иные эпизоды в отношении других людей.

Происшествия Сибирь

Комментарии 7

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Гость

15:07:44 16-11-2023

Может еще и орденом наградят, за возобновление традиций Российской Империи.

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Гость

15:39:41 16-11-2023

Гость (15:07:44 16-11-2023) Может еще и орденом наградят, за возобновление традиций Росс... Да будет Вам известно: в Российской империи рабства не было.

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Гость

17:13:18 16-11-2023

а в марии-ра по сколько часов работают?

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Гость

17:14:03 16-11-2023

в Российской империи рабства не было.....................было Крепостное Право до 1861 года

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Гость

06:30:59 17-11-2023

Гость (17:14:03 16-11-2023) в Российской империи рабства не было.....................был... Умный и дотошный Гость, хрен, не сладше редьки.

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Гость

19:24:49 17-11-2023

Гость (17:14:03 16-11-2023) в Российской империи рабства не было.....................был... а это страшнее рабства, потому что рабами были свои же соотечественники((( наипозорнейшее пятно в нашей истории

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Гость

09:22:50 17-11-2023

Может он их от алкоголизма спасал.

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