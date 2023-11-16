Сибиряк семь лет держал в рабстве трех человек и заставлял работать по 16 часов
Потерпевшие неоднократно пытались сбежать, но фермер возвращал их обратно
16 ноября 2023, 14:45, ИА Амител
В Хакасии правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в использовании рабского труда, сообщили в местном Следкоме.
В 2016 году директор крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в 20 км от населенного пункта Чарков, нашел двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он пообещал им платить за работу, но по факту на протяжении семи лет удерживал, угрожал, бил и заставлял трудиться по 16 часов в сутки бесплатно. За непослушание он избивал потерпевших и закрывал их в погребе.
Работники при этом неоднократно пытались сбежать, но из-за отдаленности фермы мужчина возвращал их обратно.
Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело по статье об использовании рабского труда в отношении двух и более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших. Правоохранители решают вопрос о заключении мужчины под стражу и устанавливают иные эпизоды в отношении других людей.
15:07:44 16-11-2023
Может еще и орденом наградят, за возобновление традиций Российской Империи.
15:39:41 16-11-2023
Гость (15:07:44 16-11-2023) Может еще и орденом наградят, за возобновление традиций Росс... Да будет Вам известно: в Российской империи рабства не было.
17:13:18 16-11-2023
а в марии-ра по сколько часов работают?
17:14:03 16-11-2023
в Российской империи рабства не было.....................было Крепостное Право до 1861 года
06:30:59 17-11-2023
Гость (17:14:03 16-11-2023) в Российской империи рабства не было.....................был... Умный и дотошный Гость, хрен, не сладше редьки.
19:24:49 17-11-2023
Гость (17:14:03 16-11-2023) в Российской империи рабства не было.....................был... а это страшнее рабства, потому что рабами были свои же соотечественники((( наипозорнейшее пятно в нашей истории
09:22:50 17-11-2023
Может он их от алкоголизма спасал.