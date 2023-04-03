Сибиряк тайком вывез сына из Алтайского края и прятал его от матери

Томич приехал в Алтайский край к своей бывшей жене и попросил дать погулять с годовалым сыном, после чего отвёз его в Томск

03 апреля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сибиряк тайком увёз сына из Алтайского края и скрывал его от матери. Как сообщают "Вести Томск", возвращать ребёнка пришлось с помощью приставов.

Томич приехал в Алтайский край к своей бывшей жене и попросил дать погулять с годовалым сыном. Женщина согласилась, однако впоследствии мужчина не вернулся с ребёнком домой и отключил телефон. После этого она обратилась в полицию.

"Позже выяснилось, что мужчина намеренно взял сына, чтобы увезти его к себе домой в Томск", – заявил он.

Женщина обратилась в суд, который незамедлительно принял обеспечительные меры: обязать мужчину передать ребёнка матери. Она сама привезла исполнительный лист в отделение судебных приставов по Октябрьскому району Томска. Приставы приехали на адрес проживания гражданина вместе с представителями органов опеки.

"На звонок в дверь никто не реагировал, однако был слышен плач ребёнка. Кроме того, соседи пояснили, что в квартире находится мать мужчины. У приставов были все основания для вскрытия двери, о чём они предупредили находящуюся в квартире хозяйку", – говорится в сообщении.

Через некоторое время в подъезд с улицы зашёл отец ребёнка, который уже знал о случившемся. Увидев приставов, он открыл двери и передал ребёнка матери.