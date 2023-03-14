Сибиряк три месяца насиловал родную дочку

Девочка рассказала о произошедшем родственникам

14 марта 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области 41-летнего жителя осудили за изнасилование собственной дочери-подростка, сообщает "Сибдепо".

"С ноября 2021 года по февраль 2022 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды совершил в отношении 15-летней дочери насильственные преступления сексуального характера", – рассказали в региональном СК.

Девочка рассказала о произошедшем родственникам, а они обратились в полицию.

Со следствием мужчина не сотрудничал, психиатрами был признан вменяемым. Суд отправил его на 10 лет в колонию строгого режима.