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Сибиряк три месяца насиловал родную дочку

Девочка рассказала о произошедшем родственникам

14 марта 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Кемеровской области 41-летнего жителя осудили за изнасилование собственной дочери-подростка, сообщает "Сибдепо".

"С ноября 2021 года по февраль 2022 года осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды совершил в отношении 15-летней дочери насильственные преступления сексуального характера", – рассказали в региональном СК.

Девочка рассказала о произошедшем родственникам, а они обратились в полицию.

Со следствием мужчина не сотрудничал, психиатрами был признан вменяемым. Суд отправил его на 10 лет в колонию строгого режима.

Комментарии 4

  • гад
    14 марта, Гость   Ответить
  • кастрировать таких тварей нужно, а правильнее- сразу в расход.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Судя по заголовку он это проделал далеко не два раза
    14 марта, Гость   Ответить
  • Господи как такое возможно??? Высшая мера должна быть за такое... Мрась конченная...
    15 марта, Гость   Ответить
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