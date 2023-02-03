Сибиряк, убивший трёх человек, потребовал от РФ 300 тысяч рублей и объяснил почему

Другие заключённые боялись находиться с мужчиной в одной камере

03 февраля 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уроженец Кемеровской области, отбывающий пожизненный срок за убийство трёх человек, потребовал компенсацию от России в размере 300 000 рублей, пишет A42.ru.

В настоящее время 26-летний мужчина отбывает наказание в Пермском крае. В кузбасском СИЗО он находился с 2020 по 2021 год.

Сибиряк в своём иске заявил, что находился в СИЗО без радио, без отопления и горячей воды, а также потерял там два зуба. В суде эти доводы рассмотрели и они не подтвердились.

"Не установил суд и нарушений со стороны администрации следственного изолятора", – рассказали в Мариинском городском суде.

Проверка показала, что в камере с 06:00 до 22:00 транслировали радио "Маяк", зубы удалили "в связи с объективными проблемами с зубами", температурный режим соответствовал нормам. Горячей воды не было, потому что здание построено в 1912 году, однако воду "подогревали кипятильниками".

Что касается длительного пребывания сибиряка в одиночной камере, то "некоторые заключённые боялись находиться с ним в одной камере", поскольку он убил трёх человек.