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Сибиряк, убивший трёх человек, потребовал от РФ 300 тысяч рублей и объяснил почему

Другие заключённые боялись находиться с мужчиной в одной камере

03 февраля 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Уроженец Кемеровской области, отбывающий пожизненный срок за убийство трёх человек, потребовал компенсацию от России в размере 300 000 рублей, пишет A42.ru.

В настоящее время 26-летний мужчина отбывает наказание в Пермском крае. В кузбасском СИЗО он находился с 2020 по 2021 год.

Сибиряк в своём иске заявил, что находился в СИЗО без радио, без отопления и горячей воды, а также потерял там два зуба. В суде эти доводы рассмотрели и они не подтвердились.

"Не установил суд и нарушений со стороны администрации следственного изолятора", – рассказали в Мариинском городском суде.

Проверка показала, что в камере с 06:00 до 22:00 транслировали радио "Маяк", зубы удалили "в связи с объективными проблемами с зубами", температурный режим соответствовал нормам. Горячей воды не было, потому что здание построено в 1912 году, однако воду "подогревали кипятильниками".

Что касается длительного пребывания сибиряка в одиночной камере, то "некоторые заключённые боялись находиться с ним в одной камере", поскольку он убил трёх человек.

 

Комментарии 7

  • убил трёх человек --- интересно, сколько ему дали
    03 февраля, Гость   Ответить
  • написано же -пожизненно!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а зачем ему тогда деньги? он же на всю жизнь на гособеспечение попал
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Положит на депозит в тюрьма-банке, схдит повоюет Потом хлеборезку починит и заживёт как Шниперсон
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Наверное хотел как Брейвик - трехкомнатную камеру со всеми удобствами, телевизором, интернетом, тренажерами...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Я сидел в КПЗ за кукольным театром в 1994 году летом. Было жарко в камере, матраса не было, спал на деревянном помосте. Каша гречневая много, вкусно, но без соли. Чай настоящая заварка, но без сахара. Туалетной бумаги не было. Я жутко моральные страдания до сих пор испытываю, дайте компенсацию, 50 тысяч на пиво, или в спортлото напишу, или Путину, что одно и то же.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Отключите ему там освещение ещё, пусть думает сидит.
    03 февраля, Гость   Ответить
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