Сибиряк уже год пытается доказать, что он не ходячий мертвец

Всё началось с того, что он пришёл получать зарплату, но ему отказали и заявили, что не могут платить мёртвому

18 апреля 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Иркутска в июле 2022 года узнал, что он официально умер, с тех пор мужчина безуспешно пытается доказать, что он живой, пишет "АиФ-Иркутск".

Как рассказал сибиряк, всё началось с того, что он пришёл получать зарплату, но ему отказали и заявили, что не могут платить мёртвому.

"Сначала меня отправили в неоплачиваемый отпуск, так как работодатель не имел права платить мне зарплату. Теперь приходится работать неофициально. А значит, не начисляется пенсионный стаж. Если полицейские остановят для проверки документов, не знаю, чем это может для меня закончиться", – отметил он.

Как оказалось, в квартире, где жила бывшая жена мужчины, было обнаружено тело. В нём женщина "опознала" своего экс-супруга и похоронила.

Сейчас сибиряк пытается доказать, что вместо него похоронили неизвестного. Рассмотрение дела в суде идёт неспешно: то меняется судья, то переносят слушания, то начинают разбирательство с самого начала. Очередное судебное заседание назначено на 29 мая.