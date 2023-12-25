НОВОСТИПроисшествия

Сибиряк заплатил 25 тысяч рублей за проститутку, которую даже не вызывал

Молодому человеку позвонил мошенник и начал угрожать

25 декабря 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Кемеровской области разыскивают мошенника, который путем угроз выманил деньги у молодого человека, пишет "Сибдепо".

С жалобой в полицию обратился 23-летний житель Междуреченска, которому накануне позвонил неизвестный.

"Стал требовать 25 тысяч рублей за то, что тот якобы заказывал на сайте услуги девушки по вызову. Когда молодой человек ответил, что не делал этого, звонивший стал угрожать физической расправой", – рассказали в региональном МВД.

Сибиряк испугался за свое здоровье и перечислил деньги. Вскоре аферист вновь позвонил и потребовал еще 70 тысяч рублей. Парень попытался перечислить деньги, но банк отменил второй перевод из-за подозрений на мошенничество.

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИПроисшествия
Кемеровская область Мошенники

Комментарии 7

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Гость

14:21:35 25-12-2023

А точно не вызывал? Верится с трудом. Что-то мне не звонит сутенер.

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Гость

14:51:12 25-12-2023

Ну если заплатил, то почему не приехала?

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Гость

15:10:09 25-12-2023

Гость (14:51:12 25-12-2023) Ну если заплатил, то почему не приехала?... Жена не пустила.

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Гость

15:46:37 25-12-2023

Хрень какая то

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Гость

17:16:48 25-12-2023

если заплатил, а она не приехала , то - в Роспотребнадзор

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гость

18:31:38 25-12-2023

Андрей (17:28:59 25-12-2023) Чудеса! У него видно денег вагон и мала тележка, если так де... полностью согласен с вами

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Гость

22:41:22 25-12-2023

Просто надавили на гнилое- клиент и поплыл. Это тупо развод, основанный на слабом характере терпилы.

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