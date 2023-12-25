Сибиряк заплатил 25 тысяч рублей за проститутку, которую даже не вызывал
Молодому человеку позвонил мошенник и начал угрожать
25 декабря 2023, 14:17, ИА Амител
В Кемеровской области разыскивают мошенника, который путем угроз выманил деньги у молодого человека, пишет "Сибдепо".
С жалобой в полицию обратился 23-летний житель Междуреченска, которому накануне позвонил неизвестный.
"Стал требовать 25 тысяч рублей за то, что тот якобы заказывал на сайте услуги девушки по вызову. Когда молодой человек ответил, что не делал этого, звонивший стал угрожать физической расправой", – рассказали в региональном МВД.
Сибиряк испугался за свое здоровье и перечислил деньги. Вскоре аферист вновь позвонил и потребовал еще 70 тысяч рублей. Парень попытался перечислить деньги, но банк отменил второй перевод из-за подозрений на мошенничество.
14:21:35 25-12-2023
А точно не вызывал? Верится с трудом. Что-то мне не звонит сутенер.
14:51:12 25-12-2023
Ну если заплатил, то почему не приехала?
15:10:09 25-12-2023
Гость (14:51:12 25-12-2023) Ну если заплатил, то почему не приехала?... Жена не пустила.
15:46:37 25-12-2023
Хрень какая то
17:16:48 25-12-2023
если заплатил, а она не приехала , то - в Роспотребнадзор
18:31:38 25-12-2023
Андрей (17:28:59 25-12-2023) Чудеса! У него видно денег вагон и мала тележка, если так де... полностью согласен с вами
22:41:22 25-12-2023
Просто надавили на гнилое- клиент и поплыл. Это тупо развод, основанный на слабом характере терпилы.