Сибиряк заплатил 25 тысяч рублей за проститутку, которую даже не вызывал

Молодому человеку позвонил мошенник и начал угрожать

25 декабря 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области разыскивают мошенника, который путем угроз выманил деньги у молодого человека, пишет "Сибдепо".

С жалобой в полицию обратился 23-летний житель Междуреченска, которому накануне позвонил неизвестный.

"Стал требовать 25 тысяч рублей за то, что тот якобы заказывал на сайте услуги девушки по вызову. Когда молодой человек ответил, что не делал этого, звонивший стал угрожать физической расправой", – рассказали в региональном МВД.

Сибиряк испугался за свое здоровье и перечислил деньги. Вскоре аферист вновь позвонил и потребовал еще 70 тысяч рублей. Парень попытался перечислить деньги, но банк отменил второй перевод из-за подозрений на мошенничество.