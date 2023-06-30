Сибиряк заразился сибирской язвой: съел внутренности лошади, а мясо хотел продать

Роспотребнадзор обследует всех, кто контактировал с мужчиной

30 июня 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: vk.com/vladislavkhovalyg

В Барун-Хемчикском районе Тувы введен карантин после заражения мужчины сибирской язвой, сообщает Telegram-канал Shot.

"24-летний житель разделал лошадь, часть внутренностей сварил и съел, а остальное планировал продать", – говорится в сообщении.

После этого сельчанин пришел в больницу с жалобами на плохое самочувствие. У него обнаружили сибирскую язву.

Сотрудники Роспотребнадзора обследуют всех, кто контактировал с мужчиной. Часть уже проданного мяса изъяли у покупателей.