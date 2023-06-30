Сибиряк заразился сибирской язвой: съел внутренности лошади, а мясо хотел продать
Роспотребнадзор обследует всех, кто контактировал с мужчиной
30 июня 2023, 17:30, ИА Амител
Фото: vk.com/vladislavkhovalyg
В Барун-Хемчикском районе Тувы введен карантин после заражения мужчины сибирской язвой, сообщает Telegram-канал Shot.
"24-летний житель разделал лошадь, часть внутренностей сварил и съел, а остальное планировал продать", – говорится в сообщении.
После этого сельчанин пришел в больницу с жалобами на плохое самочувствие. У него обнаружили сибирскую язву.
Сотрудники Роспотребнадзора обследуют всех, кто контактировал с мужчиной. Часть уже проданного мяса изъяли у покупателей.
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