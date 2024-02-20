Сибиряка надолго отправили в колонию за стрельбу по полицейским
При задержании мужчина заявил, что он заминировал квартиру
20 февраля 2024, 13:16, ИА Амител
В Новосибирской области 61-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима за посягательство на жизнь сотрудника полиции, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском. Местная жительница сообщила, что пьяный сосед угрожает ей убийством.
"Приехал наряд полиции. Они позвонили в квартиру, где проживал осужденный. Открыв дверь, мужчина произвел несколько выстрелов, в том числе в сторону правоохранителей. Никто не пострадал", – рассказали в ведомстве.
При задержании мужчина заявил, что он заминировал квартиру. На место выехал инженер-сапер, который не обнаружил взрывоопасных веществ.
Сибиряка на 13,5 года отправили в колонию строгого режима за "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве".
14:54:59 20-02-2024
61 год а мозгов нет, старость не радость
16:53:48 20-02-2024
А в 90е годы за это года 3 условно назначили. Сам расследовал аналогичное дело. Шелаболихинский суд назначил условный срок.