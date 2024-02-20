Сибиряка надолго отправили в колонию за стрельбу по полицейским

При задержании мужчина заявил, что он заминировал квартиру

20 февраля 2024, 13:16, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области 61-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима за посягательство на жизнь сотрудника полиции, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском. Местная жительница сообщила, что пьяный сосед угрожает ей убийством.

"Приехал наряд полиции. Они позвонили в квартиру, где проживал осужденный. Открыв дверь, мужчина произвел несколько выстрелов, в том числе в сторону правоохранителей. Никто не пострадал", – рассказали в ведомстве.

При задержании мужчина заявил, что он заминировал квартиру. На место выехал инженер-сапер, который не обнаружил взрывоопасных веществ.

Сибиряка на 13,5 года отправили в колонию строгого режима за "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве".