Сибиряки обеспечили Шерегешу 92% новогоднего турпотока

Активнее всех на курорт едут "родные" туристы – жители Кузбасса

27 февраля 2023, 17:05, ИА Амител

Лыжник в Шерегеше / Фото: Tele2

В конце декабря прошлого года и в новогодние каникулы года этого на горнолыжный курорт Шерегеш любители катать приезжали со всех концов страны, но большую часть турпотока обеспечили сибиряки. К таким выводам пришёл российский оператор мобильной связи Tele2, проанализировав активность клиентов. А за две недели – с 25 декабря по 8 января – проговорили на курорте почти миллион часов и потратили больше 10 терабайт мобильного интернета.

Кто приезжал в Шерегеш?

В указанный период на курорте Кузбасса побывали больше 15 тысяч клиентов оператора из 60 регионов России. Популярнее всего Шерегеш традиционно оказался у сибиряков: они обеспечили 92% турпотока. Больше всего гостей было из Кузбасса – 63%. Новосибирцы составили ещё 10% турпотока, красноярцы – 6%, томичи – 5%, омичи – 4%. Также на новогодних каникулах катали москвичи (3% туристов), уральцы (2%), петербуржцы (1%). Помимо этого, любители горнолыжного спорта приезжали из Калининграда, Мурманска, Ярославля, Твери, Тулы, Воронежа, Казани, Ижевска, Нижнего Новгорода, Пскова, Архангельска, Вологды, Белгорода, Самары, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска. А Новый год в Шерегеше встречали клиенты Tele2 из 42 регионов.

И как надолго?

В среднем туристы проводили там по три дня. Дольше других – по шесть дней – на курорте отдыхали клиенты Tele2 из Удмуртии, Вологодской, Ярославской, Пензенской, Курганской, Кировской областей. Меньше всего времени – по одному дню – в Шерегеше провели туристы из Оренбургской, Калужской и Белгородской областей, а также Хабаровского края. Туристы из Кузбасса чаще всего отдыхали на курорте по три дня.

Лыжник в Шерегеше / Фото: Tele2

Что они там делали?

Любители лыж и сноубордов каждый день проводили в среднем по четыре часа непосредственно на склонах.

92% туристов, помимо Зелёной и Мустага, где находятся основные трассы, хоть раз скатились ещё и по трассе сектора Е. 6% гостей курорта катали только в секторе А. Были и те, кто побывал только в секторе Е и даже не поднимался на Зелёную – около 2% от общего числа клиентов Tele2.

В посёлке и на самих склонах, где тоже установлены базовые станции Tele2, клиенты оператора совершили 2,3 млн звонков общей продолжительностью почти миллион часов и потратили 10 терабайт мобильного интернета. Больше всего клиенты звонили и "качали" в посёлке у подножия Зелёной.