Сибиряки проели в кафе и ресторанах 46 млн СберСпасибо
Алтай в тройке регионов, где чаще тратят бонусы в общепите
29 мая 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KPA96
Жители регионов Сибири стали активнее использовать СберСпасибо во время отдыха в кафе и ресторанах своих городов. Только за первую половину мая 2024 года, на которую выпало большое количество выходных и праздничных дней, сибиряки потратили в заведениях общепита больше 46 млн бонусов, сэкономив аналогичную сумму в рублях. За год она выросла на 75%.
Чаще всего бонусами платят в кафе и ресторанах:
- в Новосибирской области доля трат составляет 30% от всех бонусов;
- в Республике Алтай – 26%;
- в Алтайском крае – 24%.
В Кемеровской и Томской областях со СберСпасибо чаще ходят за одеждой и обувью. В Омской области – заправляют автомобили. А в Красноярском крае – приобретают товары в аптеках и оптиках.
При этом крупнейшие чеки с использованием бонусов связаны с покупкой техники – больше 140 тысяч на покупке оборудования сэкономил, используя бонусы, житель Красноярского края, 128 тысяч – Новосибирской области.
"В этом году для наших клиентов мы сделали программу лояльности СберСпасибо еще выгоднее. Неизменным остается одно – сибиряки, как и прежде, могут копить бонусы на крупные покупки, использовать их для снижения чека своих повседневных расходов, высвобождая часть средств на другие нужды", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
ПАО СбербанкРеклама
17:33:06 29-05-2024
Это ж сколько они должны были перед этим на Сбере денег потратить, чтобы столько спасибок набежало, т.к. Сбер реально спасибками мизерные копейки возвращает. Сбер тут озолотился точно.
19:02:19 29-05-2024
Гость (17:33:06 29-05-2024) Это ж сколько они должны были перед этим на Сбере денег потр... не соглашусь, телефон купил, вернули 62% спасибами. в офисе билайна стоил 19990, купил за 21000+62% - выгода очевидна.
17:43:10 29-05-2024
Перешел в Альфабанк, там деньгами кэшбек, трачу куда захочу, а не у партнеров сбера.
11:15:17 30-05-2024
Гость (17:43:10 29-05-2024) Перешел в Альфабанк, там деньгами кэшбек, трачу куда захочу,... хорошая попытка пропиарить Альфу, но нет.
кэшбек деньгами есть во всех банках, кроме СБ, а не только в Альфе.
01:00:10 30-05-2024
Красиво звучит "кафе и рестораны" - в основном это столовые и "узбечки", в которые народ ходит обедать.
Умножьте 22 рабочих дня на 100-200 руб * количество работников. А рестораны при этом не наберут и 10%