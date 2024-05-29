Сибиряки проели в кафе и ресторанах 46 млн СберСпасибо

Алтай в тройке регионов, где чаще тратят бонусы в общепите

29 мая 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KPA96

Ужин в ресторане / Фото: senivpetro on Freepik

Жители регионов Сибири стали активнее использовать СберСпасибо во время отдыха в кафе и ресторанах своих городов. Только за первую половину мая 2024 года, на которую выпало большое количество выходных и праздничных дней, сибиряки потратили в заведениях общепита больше 46 млн бонусов, сэкономив аналогичную сумму в рублях. За год она выросла на 75%.

Чаще всего бонусами платят в кафе и ресторанах:

в Новосибирской области доля трат составляет 30% от всех бонусов;

в Республике Алтай – 26%;

в Алтайском крае – 24%.

В Кемеровской и Томской областях со СберСпасибо чаще ходят за одеждой и обувью. В Омской области – заправляют автомобили. А в Красноярском крае – приобретают товары в аптеках и оптиках.

При этом крупнейшие чеки с использованием бонусов связаны с покупкой техники – больше 140 тысяч на покупке оборудования сэкономил, используя бонусы, житель Красноярского края, 128 тысяч – Новосибирской области.

"В этом году для наших клиентов мы сделали программу лояльности СберСпасибо еще выгоднее. Неизменным остается одно – сибиряки, как и прежде, могут копить бонусы на крупные покупки, использовать их для снижения чека своих повседневных расходов, высвобождая часть средств на другие нужды", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

ПАО Сбербанк

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