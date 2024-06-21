Сибиряки рассказали, сколько должна стоить свадьба в 2024 году

Есть те, кто считает, что торжество стоит более миллиона рублей

21 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Свадьба. Жених и невеста / Фото: bristekjegor on Freepik

Треть сибиряков (32%) считают, что организация свадьбы в 2024 году будет стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Таковы данные опроса*, который провели ВТБ и банк "Открытие".

Свадьба по-сибирски

20% опрошенных полагают, что сумма составит от 200 до 300 тысяч рублей, 18% готовы потратить на торжество от 500 тысяч до миллиона рублей. Сумму более миллиона назвали 4% респондентов.

Почти четверть жителей Сибири считают, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомнилась на всю жизнь. Кстати, такого мнения придерживается и в целом каждый четвертый опрошенный по стране.

Свадьба по-российски

Больше всего сторонников "пышного" формата на Юге России, меньше всего – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Треть опрошенных не являются сторонниками больших свадеб, а нейтрально к ним относятся 44%.

Вот как ответили на вопрос о сумме жители России:

100 тысяч рублей для проведения свадьбы достаточно – считают 9% россиян;

от 100 до 200 тысяч рублей – 14%;

от 200 до 300 тысяч рублей – 19%;

от 300 до 500 тысяч рублей – 28%;

от 500 тысяч до 1 млн рублей – 23%;

более 1 миллиона – 6%.

Если денег на свадьбу не хватает, то помогут родители – так считают 87% россиян. 22% из них положительно относятся к финансированию свадьбы "сверху", особенно часто такое мнение встречается на Северном Кавказе (34%), а 65% относятся к этому нейтрально – родители по желанию могут частично помочь детям.

При этом за последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодоженами, снизилось с 18 до 14%.

Большинство опрошенных (71% – в Сибири, 68% – в целом по России) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году. Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.

*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 10-14 июня 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.