Сибиряки рассказали, сколько должна стоить свадьба в 2024 году
Есть те, кто считает, что торжество стоит более миллиона рублей
21 июня 2024, 16:15, ИА Амител
Треть сибиряков (32%) считают, что организация свадьбы в 2024 году будет стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Таковы данные опроса*, который провели ВТБ и банк "Открытие".
Свадьба по-сибирски
20% опрошенных полагают, что сумма составит от 200 до 300 тысяч рублей, 18% готовы потратить на торжество от 500 тысяч до миллиона рублей. Сумму более миллиона назвали 4% респондентов.
Почти четверть жителей Сибири считают, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомнилась на всю жизнь. Кстати, такого мнения придерживается и в целом каждый четвертый опрошенный по стране.
Свадьба по-российски
Больше всего сторонников "пышного" формата на Юге России, меньше всего – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Треть опрошенных не являются сторонниками больших свадеб, а нейтрально к ним относятся 44%.
Вот как ответили на вопрос о сумме жители России:
- 100 тысяч рублей для проведения свадьбы достаточно – считают 9% россиян;
- от 100 до 200 тысяч рублей – 14%;
- от 200 до 300 тысяч рублей – 19%;
- от 300 до 500 тысяч рублей – 28%;
- от 500 тысяч до 1 млн рублей – 23%;
- более 1 миллиона – 6%.
Если денег на свадьбу не хватает, то помогут родители – так считают 87% россиян. 22% из них положительно относятся к финансированию свадьбы "сверху", особенно часто такое мнение встречается на Северном Кавказе (34%), а 65% относятся к этому нейтрально – родители по желанию могут частично помочь детям.
При этом за последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодоженами, снизилось с 18 до 14%.
Большинство опрошенных (71% – в Сибири, 68% – в целом по России) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году. Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.
*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 10-14 июня 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
16:40:21 21-06-2024
и через 5-10 лет развод))). Свадьба это плохая инвестиция и плохая идея.
16:52:14 21-06-2024
Ну ну. Наберут кредитов, а через две недели начинают разбегаться и решать кто будет кредиты платить. Регистрация брака стоит копейки. Пришли вдвоем зарегистрировались вот и вся свадьба. Остальное все ненужные понты.
17:20:55 21-06-2024
Гость (16:52:14 21-06-2024) Ну ну. Наберут кредитов, а через две недели начинают разбега... Ну с одной стороны экономное расчетливое существование в повседневности, конечно разумно. С другой - нахрен такая жизнь вообще нужна.
19:59:51 22-06-2024
Гость (17:20:55 21-06-2024) Ну с одной стороны экономное расчетливое существование в пов... вам больше нравится кредитная кабала? вот веселуха-то)
18:35:40 21-06-2024
Гость (16:52:14 21-06-2024) Ну ну. Наберут кредитов, а через две недели начинают разбега... месье, если Вы планируете разбегаться через две недели, а свадьбу замутили ради фоточек или по залету, то это ваш вариант. А если Вы настроены с партнером всю жизнь пройти, то достойно обозначить это событие точно стоит.
20:33:15 21-06-2024
Гость (18:35:40 21-06-2024) месье, если Вы планируете разбегаться через две недели, а св... Женаты более 25 лет. Не было выездных регистраций. Платье невесты было взято в аренду. Костюм мужа остался с выпускного со школы. "Банкет" был в квартире. Двух правильных пацанов "сделали". Квартиру/машину/гараж в центре приобрели/заработали. И как то накласть на количество фотографий в свадебном альбоме... Но если вы без фоток жить не можете... То тут вам никто не поможет...
06:34:53 22-06-2024
Гость (20:33:15 21-06-2024) Женаты более 25 лет. Не было выездных регистраций. Платье не... так и скажите - денег не было, а зависть к тем, у кого на торжество они были, в Вас чувствуется очень хорошо
07:21:31 22-06-2024
Гость (06:34:53 22-06-2024) так и скажите - денег не было, а зависть к тем, у кого на то... Зависть? Спасибо, посмешили. А у вас есть фотки на которых вы губы "уточкой" делаете? А в свадебном альбоме есть фото, на котором вы на мужа "наступить" готовы или где вы у него на ладони?
13:01:18 22-06-2024
Гость (07:21:31 22-06-2024) Зависть? Спасибо, посмешили. А у вас есть фотки на которых в... Я не ради фото женился. И свадьбу мою до сих пор друзья вспоминают. Столько позитива, эмоций и светлых людей было. А у Вас нет. Да и производите Вы впечатление человека, который всегда боялся прокатиться с горки и рассказывает всем, что кататься с горки фи... Свадьбам быть))))
18:33:27 22-06-2024
Гость (13:01:18 22-06-2024) Я не ради фото женился. И свадьбу мою до сих пор друзья вспо... А вы кто вообще? Ваш "ярлычок" сегодня в первый раз выскользнул. На основании чего вы решили, что моя свадьба забыта? Потому что фоток не настряпали и свадебным ведущим бабла решили не платить? Как вы плохо соображаете... А на горках я в своем детстве накатался столько, что не каждый 40-ти летний такие и видел... На Сулиме где сейчас домиков навтыкали Панфиловцев 19 (с корпусами), 23, С. Батора 31. В парке где сейчас Лесная сказка. Горки делали этажа до 3-го 4-го. И катались мы с них на ногах, собираясь кучами.
06:05:23 23-06-2024
Гость (18:33:27 22-06-2024) А вы кто вообще? Ваш "ярлычок" сегодня в первый раз выскольз... Накатался, костюм мужа, нечего добавить, ярлычок
06:23:57 23-06-2024
Гость (18:33:27 22-06-2024) А вы кто вообще? Ваш "ярлычок" сегодня в первый раз выскольз... Если нет тяму понять аналогию с горками, скажу прямо. Как ты можешь обсуждать то, чего у тебя не было и никогда не будет? М?
17:15:27 23-06-2024
Гость (06:23:57 23-06-2024) Если нет тяму понять аналогию с горками, скажу прямо. Как ты... Аналог горки, ты за хотелки своей половинки уже расчитался, или еще весь в долгах?
18:15:35 23-06-2024
Гость (17:15:27 23-06-2024) Аналог горки, ты за хотелки своей половинки уже расчитался, ... дай Бог, твои пацаны свадьбу не на сеновале, не за амбаром, не в квартире играть будут, а им будет доступна та жизнь, которой у тебя уже не будет.
18:16:57 23-06-2024
Гость (17:15:27 23-06-2024) Аналог горки, ты за хотелки своей половинки уже расчитался, ... сама не жила никогда, и другим не дашь?
19:52:15 23-06-2024
Гость (18:16:57 23-06-2024) сама не жила никогда, и другим не дашь?... Чюдо, ты же уже всем доказало, что ты без фоточек жить не можешь. А с твоей свадьбы столько фоток получилось... Больше чем у Катьки, Ленки и Наташки вместе взятых. Да и "гостей" было больше. Но они "надарили" памперсами, а не баблом. Вот ты и страдаешь, что кредит отбивать приходится ежемесячно. Но ты не терзай супруга. Он не виноват, что ты ему такая "досталась"...
06:18:57 24-06-2024
Гость (19:52:15 23-06-2024) Чюдо, ты же уже всем доказало, что ты без фоточек жить не мо... На кольцо-то тебе хватило? Или из проволоки ничем не хуже? Повернутая на кредитах, всю жизнь в нищете, ты не способна понять, что если у других людей есть деньги и они готовы их потратить на торжество в жизни, то это их дело. Завидуй дальше в тряпочку. И окно открой. Душно.
22:40:32 23-06-2024
Гость (13:01:18 22-06-2024) Я не ради фото женился. И свадьбу мою до сих пор друзья вспо... Не верю!!!
06:46:39 22-06-2024
Гость (20:33:15 21-06-2024) Женаты более 25 лет. Не было выездных регистраций. Платье не... и кстати, а "правильные пацаны" тоже в квартирах женились или будут?
07:22:54 22-06-2024
Гость (06:46:39 22-06-2024) и кстати, а "правильные пацаны" тоже в квартирах женились ил... А это им самим решать. Мы им указывать не будем.
18:20:04 23-06-2024
Гость (20:33:15 21-06-2024) Женаты более 25 лет. Не было выездных регистраций. Платье не... Вся семейная жизнь прошла при одном президенте, медвижонок не в счет?
19:57:17 23-06-2024
Гость (18:20:04 23-06-2024) Вся семейная жизнь прошла при одном президенте, медвижонок н... Да тыж, мой маленький математик.... Сейчас 2024 год, совместная жизнь более 25 лет. Сам, свой межушный ганглий напрячь попробуешь, или репетитора наймешь?
21:09:15 23-06-2024
Гость (19:57:17 23-06-2024) Да тыж, мой маленький математик.... Сейчас 2024 год, совмес... Президент правит с 2000 года в итоге, если верить математике, то уже 25 лет и у тебя написано 25 с небольшим, так что здесь не правильно? Если бы было полных 26, то ты бы так написал.
20:54:39 21-06-2024
ЗАГС- это вторая трудовая книжка.
21:29:07 21-06-2024
Вот куда он её повёл!? (на фото) Что бы комары её сожрали!?...
11:08:36 23-06-2024
Гость (21:29:07 21-06-2024) Вот куда он её повёл!? (на фото) Что бы комары её сожрали!?.... НетЪ! Это сбор репейника. Хе-хе
10:36:44 22-06-2024
У нас с женой было на свадьбе 25 человек ближайших родственников и друзей. Живем 56 лет.Дай Бог, ещё несколько лет проживем.Нам по 80.
20:03:12 22-06-2024
Гость. (10:36:44 22-06-2024) У нас с женой было на свадьбе 25 человек ближайших родственн... молодцы! будьте здоровы и всех благ вам!
10:36:33 23-06-2024
Гость. (10:36:44 22-06-2024) У нас с женой было на свадьбе 25 человек ближайших родственн... Дай вам Бог здоровья и прожить еще столько в любви и согласии!
13:09:59 23-06-2024
Лучше съездить куда отдохнуть.