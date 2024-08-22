Сибиряки смогут увидеть очень редкую комету
Она пролетает у Земли раз в 70 лет
22 августа 2024, 10:20, ИА Амител
В конце сентября — первой половине октября жители Сибири смогут увидеть редкое астрономическое явление — комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Это явление происходит примерно раз в 70 лет. О нём сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).
Комета была обнаружена зимой 2023 года. Её исследовали на телескопе в Южной Африке и китайские астрономы. Комета обещает стать самым ярким небесным объектом этого сезона. Её можно будет увидеть днём 9 октября, когда она будет ближе всего к Солнцу. В этот момент её хвост станет более протяжённым и ярким.
"Видимые глазом кометы — явление редкое и впечатляющее. Мы не наблюдали таких космических объектов с 90-х годов прошлого века", — отметили учёные НГУ.
Они призывают жителей региона не упустить возможность насладиться этим уникальным зрелище
10:39:14 22-08-2024
Рыла поднимем к небу и дружно хрюкнем!
15:29:46 22-08-2024
Бдыщ... (10:39:14 22-08-2024) Рыла поднимем к небу и дружно хрюкнем! ... Свидомый, ты щир та незалежен? Жёлудь хочешь?
11:15:49 22-08-2024
опять мимо????(((
11:42:44 22-08-2024
- "Её можно будет увидеть днём 9 октября, когда она будет ближе всего к Солнцу." Она что ярче Солнце - странная комета.
14:04:47 22-08-2024
Гость (11:42:44 22-08-2024) - "Её можно будет увидеть днём 9 октября, когда она будет бл... а она посланница Хаоса, несёт войны, разрушения, катастрофы, смерть
22:59:40 23-08-2024
Гость (11:42:44 22-08-2024) - "Её можно будет увидеть днём 9 октября, когда она будет бл... Хвост кометы состоящий из газа, пыли и льдинок, при нагревании от солнца будет светить ярче
18:29:17 22-08-2024
Гость (11:42:44 22-08-2024) - "Её можно будет увидеть днём 9 октября, когда она будет бл... нет, это только в спецтелескопы и специальными фильтрами. если на солнце смотреть в незащищенную оптику оно сожжет вам сетчатку и вы ослепнете навсегда. Так что тут вредоносная информация детектед. Много у населения телескопов со спецфильтрами, которые стоят от 200 000 руб?
00:38:59 23-08-2024
Бдыщ... (10:39:14 22-08-2024) Рыла поднимем к небу и дружно хрюкнем! ... Хрюкай порось! А мы посмотрим, на комету.
06:51:43 23-08-2024
"Мы не наблюдали таких объектов с 90-х годов прошлого века" Позвольте!! А как же комета Холмса 2008 года? Она была видна невооруженным в созвездии Персея. Уж где-где, а в НГУ должны об этом знать!