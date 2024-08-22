Сибиряки смогут увидеть очень редкую комету

Она пролетает у Земли раз в 70 лет

22 августа 2024, 10:20, ИА Амител

Комета / Фото: Новосибирский планетарий

В конце сентября — первой половине октября жители Сибири смогут увидеть редкое астрономическое явление — комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Это явление происходит примерно раз в 70 лет. О нём сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

Комета была обнаружена зимой 2023 года. Её исследовали на телескопе в Южной Африке и китайские астрономы. Комета обещает стать самым ярким небесным объектом этого сезона. Её можно будет увидеть днём 9 октября, когда она будет ближе всего к Солнцу. В этот момент её хвост станет более протяжённым и ярким.

"Видимые глазом кометы — явление редкое и впечатляющее. Мы не наблюдали таких космических объектов с 90-х годов прошлого века", — отметили учёные НГУ.

Они призывают жителей региона не упустить возможность насладиться этим уникальным зрелище