Сибиряки стали брать больше кредитов на образование

Спрос вырос на 40%

04 июня 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGzHSqn

Студенты. Университет / Фото: amic.ru

С начала 2025 года жители регионов Сибири взяли в Сбере на получение высшего образования на 40% больше кредитов, чем в прошлом году. В банке рассказали, кто чаще берет деньги на учебу в вузе и под какой процент.

Девушек больше

Сбер проанализировал кредитование сибиряков моложе 25 лет: на образовательные кредиты приходится более 80% от общего числа выданных средств этой возрастной категории. И чаще деньги на учебу берут девушки – 62%.

С начала года сибиряки оформили более 410 млн рублей льготных кредитов на высшее образование. Рост к тому же периоду прошлого года составляет 31%. Активнее всех деньги стали брать молодые сибиряки из Кемеровской области (прирост на 58%), Красноярского края (53%), Новосибирской области (46%), Хакасии и Алтайского края 40%). В Тыве и Омской области показатель вырос на треть, а в Томской области – на 11%.

Отличная возможность

"Кредит на образование с господдержкой в Сбере – отличная возможность обрести базовую профессию и необходимые навыки для успешного выхода на рынок труда. Он подойдет и для обучения в магистратуре, аспирантуре, для получения второго высшего образования, помогая идти в ногу со временем в нашем стремительно меняющемся мире", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого – на счет вуза. При этом нельзя эти средства снять и потратить.

Совокупная процентная ставка по договору – 22,22%, из них государство компенсируют 19,22%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы во время обучения и в течение девяти месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту – основная сумма погашается в срок до 15 лет.

Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбербанка.

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ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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