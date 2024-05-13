Сибиряки убили односельчанина, отсидевшего за изнасилование шестилетней девочки

Мужчина отсидел почти десять лет и вернулся домой месяц назад

13 мая 2024, 18:00, ИА Амител

Пальцы, сжатые в кулак / Фото: pxhere.ru

В Омской области двое жителей села Сибирского забили до смерти односельчанина, который накануне отбыл срок за изнасилование и убийство шестилетней девочки, сообщает РИА Новости.

"В 2014 году 25-летний мужчина, будучи 15-летним подростком, заманил шестилетнюю девочку в лес, надругался, а затем задушил шнурком от нательного крестика", – рассказал агентству источник в силовых структурах.

Мужчина отсидел девять с половиной лет и вернулся домой месяц назад. Пятого мая его встретил на улице 42-летний местный житель. Произошел небольшой конфликт на улице. После этого сельчанин с другом пришли домой к мужчине и до смерти забили его кочергой и ломом.

Возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть".