Сибиряки убили односельчанина, отсидевшего за изнасилование шестилетней девочки
Мужчина отсидел почти десять лет и вернулся домой месяц назад
13 мая 2024, 18:00, ИА Амител
В Омской области двое жителей села Сибирского забили до смерти односельчанина, который накануне отбыл срок за изнасилование и убийство шестилетней девочки, сообщает РИА Новости.
"В 2014 году 25-летний мужчина, будучи 15-летним подростком, заманил шестилетнюю девочку в лес, надругался, а затем задушил шнурком от нательного крестика", – рассказал агентству источник в силовых структурах.
Мужчина отсидел девять с половиной лет и вернулся домой месяц назад. Пятого мая его встретил на улице 42-летний местный житель. Произошел небольшой конфликт на улице. После этого сельчанин с другом пришли домой к мужчине и до смерти забили его кочергой и ломом.
Возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть".
18:06:05 13-05-2024
Правосудие свершилось.
18:11:50 13-05-2024
Справедливость выше закона!
20:01:57 13-05-2024
Какая жестокость! Не дали еще одну девочку изнасиловать и задушить...
21:07:01 13-05-2024
Не по закону, но по совести ...