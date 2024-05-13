НОВОСТИПроисшествия

Сибиряки убили односельчанина, отсидевшего за изнасилование шестилетней девочки

Мужчина отсидел почти десять лет и вернулся домой месяц назад

13 мая 2024, 18:00, ИА Амител

Пальцы, сжатые в кулак / Фото: pxhere.ru
Пальцы, сжатые в кулак / Фото: pxhere.ru

В Омской области двое жителей села Сибирского забили до смерти односельчанина, который накануне отбыл срок за изнасилование и убийство шестилетней девочки, сообщает РИА Новости.

"В 2014 году 25-летний мужчина, будучи 15-летним подростком, заманил шестилетнюю девочку в лес, надругался, а затем задушил шнурком от нательного крестика", – рассказал агентству источник в силовых структурах. 

Мужчина отсидел девять с половиной лет и вернулся домой месяц назад. Пятого мая его встретил на улице 42-летний местный житель. Произошел небольшой конфликт на улице. После этого сельчанин с другом пришли домой к мужчине и до смерти забили его кочергой и ломом.

Возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть".

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИПроисшествия
Убийство омская область

Комментарии 4

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Гость

18:06:05 13-05-2024

Правосудие свершилось.

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Олег

18:11:50 13-05-2024

Справедливость выше закона!

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Гость

20:01:57 13-05-2024

Какая жестокость! Не дали еще одну девочку изнасиловать и задушить...

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Гость

21:07:01 13-05-2024

Не по закону, но по совести ...

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