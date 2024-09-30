Сибиряки все активнее переводят деньги на вклады

Такую тенденцию отмечает Сбер

30 сентября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8Jzx5m

Накопления. Вклады / Фото: freepik.com

Сбер фиксирует поступательный рост объема вкладов во всех регионах Сибири. С начала 2023 года сумма накоплений жителей сибирских регионов выросла почти на 50%.

Например, в Хакасии объемы накоплений увеличились более чем на 65% с начала прошлого года. В Томской и Новосибирской областях этот показатель приблизился к 55%.

Выше среднего растут объемы накоплений, согласно данным Сбера, в Омской области и Алтайском крае. В Красноярском крае, Кузбассе и Туве уровень накоплений вырос более чем на треть.

"Сбер предлагает сибирякам широкие возможности по сбережению и преумножению накоплений. В банке доступны десятки самых разных программ вкладов и накопительных счетов, позволяющих подобрать оптимальный вариант исходя из потребностей практически любого человека", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

ПАО Сбербанк

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