Сибиряки взяли в Сбере с начала года уже более 1,7 млрд рублей на строительство домов

Индивидуальное жилищное строительство остается популярным в регионе способом улучшения жилищных условий

06 июня 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJsnSSC

Частные дома в пригороде Барнаула / Фото: amic.ru

Объем поддержки индивидуального жилищного строительства в Сибири с начала 2025 года превысил 1,7 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера. Завершение программы "Господдержка 2020" в июле 2024 года привело к охлаждению спроса на ипотечном рынке, но сейчас эксперты фиксируют устойчивый рост объемов финансирования в сегменте ИЖС.

Строительство собственного дома имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть, прежде чем заключать договор с подрядчиком и вкладывать собственные или заемные средства в реализацию проекта. Во-первых, нужно убедиться, что категория земельного участка разрешает строительство. А правила землепользования и застройки допускают размещение дома на этом участке.

Во-вторых, важно правильно составить договор подряда. Там должно быть подробное описание предмета строительства (проект, схема, архитектурное решение и пр.) и четко прописанные сроки всех этапов строительства. Не стоит оплачивать подрядчику сразу всю стоимость договора. Безопаснее вносить траншами – после реализации каждого этапа строительства.

Договор подряда, как правило, составляет юрист застройщика. Чтобы соблюсти баланс интересов на этапе составления договора, важно не ограничиваться экспертизой подрядчика или риелтора, а доверить проверку и при необходимости корректировку договора профессиональному юристу, который участником сделки не является.

После окончания строительства можно зарегистрировать права на дом в упрощенном порядке – по "дачной амнистии". Чтобы зарегистрировать объект в собственность по упрощенной процедуре, потребуется минимальный пакет документов, который включает в себя свидетельство, подтверждающее право собственности на земельный участок, и технический план дома, составленный кадастровым инженером."При подготовке к строительству дома возникает много вопросов, требующих специальных компетенций. Для исключения рисков, связанных с особенностями законодательства, необходима помощь профессионала, найти которого не составит труда посредством сервиса СберПраво. На платформе работают штатные юристы и адвокаты-партнеры. Все они прошли строгий отбор: у них есть профильное образование, подтвержденный стаж работы и опыт", – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка Сбера Дмитрий Жоров.

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