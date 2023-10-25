Сибиряки взяли в сентябре рекордное количество льготных ипотек в Сбере

Алтай – в тройке регионов, где был максимальный спрос на жилищные кредиты

25 октября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KN76W

Ипотека / Фото: xb100 / Freepik

Больше 15 тысяч ипотечных займов на 49 млрд рублей оформили в сентябре 2023 года жители регионов Сибири в Сбере. При этом около половины выданных жилищных кредитов были льготными.

Максимальный спрос на ипотеку с господдержкой в макрорегионе был в Новосибирской области, Красноярском крае и в Алтайском крае. А самые высокие темпы роста интереса к этому банковскому продукту наблюдаются в Тыве. Также в числе лидеров по приросту количества и объемов кредитования Омская область и Хакасия.

В целом за первые три квартала 2023 года объем ипотечного рынка в Сибири вырос более чем вдвое, достигнув 280 млрд рублей. Лидер при этом сменился – если в прошлом году максимальный объем кредитования был зафиксирован в Красноярском крае, то теперь на первое место вышла Новосибирская область.

"Сбер сохраняет доступные условия по ипотеке и обеспечивает реализацию ипотечных программ с господдержкой. Для многих молодых семей льготная ипотека – единственная возможность обрести собственное жилье, а вместе с ним – стабильность и уверенность в завтрашнем дне", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

ПАО Сбербанк

Реклама