НОВОСТИПроисшествия

Сибиряку, избившему поленом замдиректора школы, запретили посещать все школы

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство"

29 января 2024, 17:27, ИА Амител

Поленья, сваленные в кучу / Фото: unsplash.com
Поленья, сваленные в кучу / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области директор школы прокомментировала избиение своего заместителя, пишет "КП-Новосибирск".

Мужчина пришел в образовательное учреждение с поленом, зашел в учительскую и избил заместителя директора по воспитательной работе. Директор заявила, что в проблеме уже разобрались.

"У нас все хорошо, мы все решили", – подчеркнула она.

Не уточняется, что заставило сибиряка избить замдиректора школы. Информацию о самом инциденте опубликовали на сайте Чулымского районного суда без каких-либо разъяснений.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Мужчине избрали меру пресечения в виде ограничения на определенные действия: ему, например, нельзя находиться в школах и детских садах.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область школы

Комментарии 3

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Гость

17:33:08 29-01-2024

А без полена? Тоже нельзя?! Изверги!..

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Гость

17:34:24 29-01-2024

Директор - У нас все хорошо, мы все решили... Ну так то да!? Решили!.. человека полном отходили... и все сразу решилось?..

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Гость

07:38:45 30-01-2024

Хорошо так воспитал. И поделом!

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