Сибиряку, избившему поленом замдиректора школы, запретили посещать все школы

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство"

29 января 2024, 17:27, ИА Амител

Поленья, сваленные в кучу / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области директор школы прокомментировала избиение своего заместителя, пишет "КП-Новосибирск".

Мужчина пришел в образовательное учреждение с поленом, зашел в учительскую и избил заместителя директора по воспитательной работе. Директор заявила, что в проблеме уже разобрались.

"У нас все хорошо, мы все решили", – подчеркнула она.

Не уточняется, что заставило сибиряка избить замдиректора школы. Информацию о самом инциденте опубликовали на сайте Чулымского районного суда без каких-либо разъяснений.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Мужчине избрали меру пресечения в виде ограничения на определенные действия: ему, например, нельзя находиться в школах и детских садах.