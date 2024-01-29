Сибиряку, избившему поленом замдиректора школы, запретили посещать все школы
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство"
29 января 2024, 17:27, ИА Амител
В Новосибирской области директор школы прокомментировала избиение своего заместителя, пишет "КП-Новосибирск".
Мужчина пришел в образовательное учреждение с поленом, зашел в учительскую и избил заместителя директора по воспитательной работе. Директор заявила, что в проблеме уже разобрались.
"У нас все хорошо, мы все решили", – подчеркнула она.
Не уточняется, что заставило сибиряка избить замдиректора школы. Информацию о самом инциденте опубликовали на сайте Чулымского районного суда без каких-либо разъяснений.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
Мужчине избрали меру пресечения в виде ограничения на определенные действия: ему, например, нельзя находиться в школах и детских садах.
17:33:08 29-01-2024
А без полена? Тоже нельзя?! Изверги!..
17:34:24 29-01-2024
Директор - У нас все хорошо, мы все решили... Ну так то да!? Решили!.. человека полном отходили... и все сразу решилось?..
07:38:45 30-01-2024
Хорошо так воспитал. И поделом!