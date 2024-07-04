"Сибстекло" выпустило в обращение цифровые финансовые активы на 50 млн рублей

Выпуск состоялся на платформе Сбербанка

04 июля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Jvfqa

Цифровые финансовые активы. График / Фото: freepik.com

Компания "Сибстекло" (входит в РАТМ Холдинг) объявила о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА)*. Эмитент рассчитывает таким образом привлечь 50 млн рублей.

ЦФА выпускают сроком на 12 месяцев под 19,5% годовых. Предусмотрена ежемесячная выплата дохода. Средства планируют направить на пополнение оборотного капитала, проведение технических мероприятий в целях повышения эффективности работы оборудования.

"ЦФА создают на базе технологии распределенных реестров, что позволяет автоматизировать исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов. Выпуск и обращение ЦФА – сравнительно новое явление на финансовом рынке. Мы приветствуем тот факт, что сибирские компании, причем не только инвестиционные, но и производственные, все чаще обращают внимание на возможность использования технологии", – говорит заместитель председателя Сибирского банка Сбера Алексей Чванов.

Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран считает, что на "Сибстекле" совершенствуют управление финансовыми ресурсами, диверсифицируют долговой портфель. ЦФА пока не являются стандартным инструментом для промышленных компаний, тем не менее интерес к рынку токенизированных ценных бумаг растет, эмитентов становится все больше, чему способствует доступность процедуры организации выпуска. Для физических лиц ЦФА – это новый механизм инвестирования в реальный сектор экономики.

* Вкладываться в ЦФА могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. В отношении последних установлено законодательное ограничение на покупку активов с высоким риском в 600 тыс. руб. за календарный год. Цифровые финансовые активы являются высокорискованными, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме, до совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение. Решение о выпуске цифровых активов – платформа "Цифровые активы".

ПАО Сбербанк

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