"СибТара" повысила выработку благодаря участию в нацпроекте

На предприятии подвели итоги полугода реализации проекта "Производительность труда"

19 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Компания "СибТара" / Фото: ackr22.ru

Алтайская компания "СибТара" добилась значимых результатов от участия в национальном проекте по повышению производительности труда. За полгода здесь на 35% сократили незавершенное производство, на 51% – время протекания процесса, а выработку на одного работника повысили на 20% с небольшим.

Компания присоединилась к реализации национального проекта в 2023 году, став 75 предприятием-участником в Алтайском крае. В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий выбрали направление "производство гофрокартона и гофротары".

Рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций выявила более 30 проблем на этом участке. Все они снижали эффективность: длительный поиск необходимого материала и заготовок на рабочих местах, изменение сменного задания и плана работы на сутки в связи со срочными заказами, частые простои оборудования по техническим причинам и продолжительный ремонт и т.д.

"Благодаря реализации национального проекта "Производительность труда" уже за шесть месяцев удалось весомо повлиять на основные показатели предприятия и оправдать наши ожидания: снижение себестоимости и снижение запасов в потоке. Впереди нас ждет фаза "Самостоятельная работа предприятия". Благодарим коллектив Регионального центра компетенций за содействие", – отметил генеральный директор предприятия Алексей Уколов.Напомним, "СибТара" – один из лидеров в России по производству бугорчатой тары, один из крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в Сибири и одно из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.