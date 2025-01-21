Сидевший в колонии на Алтае маньяк-убийца вступил в ряды ВСУ и воюет против России
Бывший осужденный уже почти три года воюет против России
21 января 2025, 13:45, ИА Амител
Серийный убийца Владимир Криштопа, отбывавший наказание в колонии № 9 в Алтайском крае, присоединился к ВСУ и уже почти три года – с самого начала СВО – воюет против России. Об этом сообщает издание Shot.
На свободу из алтайской колонии Владимир Криштопа вышел в августе 2020 года. Убийца двух женщин сразу же вернулся на родную Украину. В Киеве Криштопа не мог устроиться на работу. Ему пришлось пойти разнорабочим в церковь. Там он начал зачитываться православной литературой. В свободное время занимался музыкой.
После начала СВО Криштопу как бывшего заключенного мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую. Других подробностей издание не сообщает.
В марте 1996 года суд Ростовской области приговорил Владимира Криштопу к смертной казни через расстрел. Его обвинили в убийстве двух девушек в Ростове-на-Дону и покушении еще на одну. Однако вскоре по указу Бориса Ельцина в России был наложен мораторий на казнь, и смертники получили наказание в виде 25 лет лишения свободы.
Половину срока маньяк отбывал в ИК-6 в Соль-Илецке, где с другими заключенными изготовил фигуру дельфина из папье-маше и покрасил ее в черный цвет. Администрация колонии решила оставить эту скульптуру и присвоить неформальное название "Черный дельфин".
В 2017 году Криштопа был переведен из тюрьмы "Черный беркут" в город Рубцовск в исправительную колонию особого режима № 9. На свободу убийца двух женщин вышел в июне 2020 года. За год до планируемого освобождения Криштопы корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков съездил к нему в колонию в гости. Почитать материал о маньяке-убийце можно по ссылке.
13:51:16 21-01-2025
вышел на свободу и вступил в ряды ВСУ --- какая хорошая реклама подумать о предотвращении выходов маньяков на свободу. Выход может быть только в целях искупления, в наручниках доставили, под прицелами дали автомат и под прицелами же отправили в атаку. А там после того, как завалит первого нацика, назад пути ему уже не будет, будет искупать
14:26:51 21-01-2025
Гость (13:51:16 21-01-2025) вышел на свободу и вступил в ряды ВСУ --- какая хорошая рекл... Гость, - "На свободу из алтайской колонии Владимир Криштопа вышел в августе 2020 года." СВО тогда еще не было и наши военные еще, как ты предлагаешь в наручниках отправлять.... не проктиковали.
15:47:30 21-01-2025
Филипп Филиппыч (14:26:51 21-01-2025) Гость, - "На свободу из алтайской колонии Владимир Криштопа... Понятно, хотя и без СВО многие уже догадывались, что лучше не выпускать. А про искупление, это на будущее, надо извлечь урок из выпускания маньков
17:27:39 21-01-2025
Гость (15:47:30 21-01-2025) Понятно, хотя и без СВО многие уже догадывались, что лучше н... это очередной раз доказывает что не каждому урке дано пойти на сво воюя на стороне россии а то такие отморозки которые людей убивали только обрадовались тому что сейчас идет сво и каждая паскуда подписывает контракт а еще более отмороженные выступают против нас русских.
дали скотине свободу оно и радо дак еще и своих же убивает а сидела бы скотина пожизненно и скулило
13:55:27 21-01-2025
В какое страшное время мы живём, разрушаются нравственные критерии.
20:13:51 21-01-2025
Гость (13:55:27 21-01-2025) В какое страшное время мы живём, разрушаются нравственные кр... когда было иначе?
20:49:32 21-01-2025
Гость (20:13:51 21-01-2025) когда было иначе?... Лет 40-50 назад было все по другому.
08:02:19 22-01-2025
Гость (20:49:32 21-01-2025) Лет 40-50 назад было все по другому.... было все по другому -- ну уж не все, 40 лет назад был Афган, 50 лет назад Вьетнам и страшно вспоминать, что было 80 лет назад. А Запад воюет с Россией примерно каждые 30-50 лет. 80 лет после войны с Германией это прям повезло, обычно перерывы меньше
13:56:03 21-01-2025
С тюремщиков, которые его перевоспитывали спрашивайте
13:56:50 21-01-2025
Доказательства где?
14:25:16 21-01-2025
что-то смахивает на непроверенное.
14:52:18 21-01-2025
Musik (14:25:16 21-01-2025) что-то смахивает на непроверенное.... Зато, сто процентов бьет по головам обывателей.
15:08:42 21-01-2025
Вернуть смертную казнь!!!
16:49:33 21-01-2025
Барнаулец (15:08:42 21-01-2025) Вернуть смертную казнь!!!... Лучше бы тогда привели приговор в исполнение. А то сначала кормили 20 лет, тратили деньги на его охрану, а потом он стал стрелять в наших солдат.
Фигня получилась
20:20:10 21-01-2025
Барнаулец (15:08:42 21-01-2025) Вернуть смертную казнь!!!... с текущей судебной системой - страшновато.
так-то бы - да, для особо тяжких преступлений против личности.
но глядя, как РКН работает, военная полиция, суды - пусть пока мараторий лучше. от маньяка меньше урон будет
17:40:55 21-01-2025
Убийца двух женщин сразу же вернулся на родную Украину--Родился и жил он в Ростовской области, там же и преступления совершил.
17:58:58 21-01-2025
Мораторий на казнь кончился, но нет политической воли и чести судей
01:08:15 22-01-2025
ну значит недолго осталось, скоро в ящик ему и его "коллегам"