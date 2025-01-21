Сидевший в колонии на Алтае маньяк-убийца вступил в ряды ВСУ и воюет против России

Бывший осужденный уже почти три года воюет против России

21 января 2025, 13:45, ИА Амител

Маньяк Владимир Криштопа /Фото: amic.ru

Серийный убийца Владимир Криштопа, отбывавший наказание в колонии № 9 в Алтайском крае, присоединился к ВСУ и уже почти три года – с самого начала СВО – воюет против России. Об этом сообщает издание Shot.

На свободу из алтайской колонии Владимир Криштопа вышел в августе 2020 года. Убийца двух женщин сразу же вернулся на родную Украину. В Киеве Криштопа не мог устроиться на работу. Ему пришлось пойти разнорабочим в церковь. Там он начал зачитываться православной литературой. В свободное время занимался музыкой.

После начала СВО Криштопу как бывшего заключенного мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую. Других подробностей издание не сообщает.

В марте 1996 года суд Ростовской области приговорил Владимира Криштопу к смертной казни через расстрел. Его обвинили в убийстве двух девушек в Ростове-на-Дону и покушении еще на одну. Однако вскоре по указу Бориса Ельцина в России был наложен мораторий на казнь, и смертники получили наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Половину срока маньяк отбывал в ИК-6 в Соль-Илецке, где с другими заключенными изготовил фигуру дельфина из папье-маше и покрасил ее в черный цвет. Администрация колонии решила оставить эту скульптуру и присвоить неформальное название "Черный дельфин".

В 2017 году Криштопа был переведен из тюрьмы "Черный беркут" в город Рубцовск в исправительную колонию особого режима № 9. На свободу убийца двух женщин вышел в июне 2020 года. За год до планируемого освобождения Криштопы корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков съездил к нему в колонию в гости. Почитать материал о маньяке-убийце можно по ссылке.