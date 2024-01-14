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Сиквел "Холопа" собрал больше трех миллиардов рублей в российском прокате

Картина стала четвертой в отечественном прокате, преодолевшей внушительную отметку

14 января 2024, 15:53, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Продолжение фильма "Холоп" режиссера Клима Шипенко собрал в российском прокате больше трех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Картина стала четвертой среди отечественных кинолент, преодолевшей знаковый финансовый рубеж. Как отмечает "Бюллетень кинопрокатчика", первому "Холопу" удалось достигнуть 3 млрд на 46-й день проката, а сиквел собрал внушительную кассу уже на 30-й день.

Напомним, что премьера продолжения фильма "Холоп" стартовала в прокате 1 января 2024 года.

В первые выходные фильм заработал на 24% больше предыдущего рекордсмена – "Чебурашки".

Кино

Комментарии 5

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Гость

18:28:20 14-01-2024

Только тогда билет стоил 200, а теперь 300руб

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Гость

00:41:55 15-01-2024

Гость (18:28:20 14-01-2024) Только тогда билет стоил 200, а теперь 300руб... 350.. Больше не поведусь на рекламу, деньги на ветер..

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Гость

09:59:54 15-01-2024

А на что ещё ходить в кино? Проводить досуг хочется, а в кинотеатрах ничего другого не показывают.

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Гость

19:36:56 15-01-2024

Гость (09:59:54 15-01-2024) А на что ещё ходить в кино? Проводить досуг хочется, а в кин... не ходить в кино.

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гость

12:58:44 15-01-2024

любит на народ...

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