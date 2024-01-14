Сиквел "Холопа" собрал больше трех миллиардов рублей в российском прокате
Картина стала четвертой в отечественном прокате, преодолевшей внушительную отметку
14 января 2024, 15:53, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Продолжение фильма "Холоп" режиссера Клима Шипенко собрал в российском прокате больше трех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.
Картина стала четвертой среди отечественных кинолент, преодолевшей знаковый финансовый рубеж. Как отмечает "Бюллетень кинопрокатчика", первому "Холопу" удалось достигнуть 3 млрд на 46-й день проката, а сиквел собрал внушительную кассу уже на 30-й день.
Напомним, что премьера продолжения фильма "Холоп" стартовала в прокате 1 января 2024 года.
В первые выходные фильм заработал на 24% больше предыдущего рекордсмена – "Чебурашки".
18:28:20 14-01-2024
Только тогда билет стоил 200, а теперь 300руб
00:41:55 15-01-2024
Гость (18:28:20 14-01-2024) Только тогда билет стоил 200, а теперь 300руб... 350.. Больше не поведусь на рекламу, деньги на ветер..
09:59:54 15-01-2024
А на что ещё ходить в кино? Проводить досуг хочется, а в кинотеатрах ничего другого не показывают.
19:36:56 15-01-2024
Гость (09:59:54 15-01-2024) А на что ещё ходить в кино? Проводить досуг хочется, а в кин... не ходить в кино.
12:58:44 15-01-2024
любит на народ...