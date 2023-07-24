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Сил для наступления у ВСУ хватит только до конца лета

Такую оценку дал командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев

24 июля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продлится лишь до конца августа. Как сообщает ТАСС, такую оценку дал командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

По его словам, в зиму у ВСУ "такого ничего" достигнуть не выйдет.

"Ну к весне, я думаю, это все закончится", – сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли у ВСУ еще хватит запала для контрнаступления.

Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление украинских войск идет тяжело. 7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол отметил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в США. При этом в начале июля CNN сообщали, что Запад нервничает из-за медленного продвижения украинских войск. 

Комментарии 3

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Гость

06:49:56 24-07-2023

А у него ?

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Гость

08:30:42 24-07-2023

К концу лета хохлы у Зеленского кончатся.

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Гость

17:08:59 24-07-2023

Минусуйте хохлы, скоро вы закончитесь.

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