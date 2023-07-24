Сил для наступления у ВСУ хватит только до конца лета

Такую оценку дал командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев

24 июля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продлится лишь до конца августа. Как сообщает ТАСС, такую оценку дал командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

По его словам, в зиму у ВСУ "такого ничего" достигнуть не выйдет.

"Ну к весне, я думаю, это все закончится", – сказал он, отвечая на вопрос, надолго ли у ВСУ еще хватит запала для контрнаступления.

Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление украинских войск идет тяжело. 7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол отметил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в США. При этом в начале июля CNN сообщали, что Запад нервничает из-за медленного продвижения украинских войск.