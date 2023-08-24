"Сила — в правде". Эксперты "нарисовали" идеальный образ Алтая будущего

В Барнауле обсудили культурный код жителей региона

24 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ученые, спортсмены, художники, деятели культуры, представители студенческих организаций 22 августа собрались на круглом столе в библиотеке имени Шишкова, чтобы порассуждать о культурном коде жителей Алтайского края. Мероприятие провели накануне выборов губернатора региона, чтобы совместно с представителями власти найти ответы на важные вопросы: чем мы отличаемся от соседних регионов Сибири и какое будущее должно быть у Алтая. Как отметили эксперты, с культурным кодом на Алтае и сегодня все неплохо.

Климат и природные ресурсы

Культурный код — это не только история региона, но и те социальные процессы, которые происходят в обществе сегодня. Модератор дискуссии, журналист и филолог Сергей Мансков уверен, что подобные дискуссии с лучшими представителями своих отраслей — прекрасная возможность понять куда мы двигаемся.

"Сегодня мы можем четко сказать чего нам не хватает в Алтайском крае для того, чтобы не только расправлять плечи и говорить, что у нас было гениальное прошлое, а еще планировать некий сценарий развития. В Алтайском крае нужно создавать все условия для того, чтобы культурные герои реализовывали себя в полной мере, а не где-то в прекрасном далеком".

Первым с докладом выступил кандидат географических наук, доцент АлтГУ Александр Кротов. Он утверждает, что наш регион основали "крепкие и сильные люди", что сказалось на ДНК каждого современного жителя региона. Говоря о месте нашего края на карте мира, то Алтай отдален от морей или океанов. Несмотря на отсутствие воды, край находится практически в самом центре материка, что позволяет вести торгово-экономические связи со странами Азии. Алтайский край, считает ученый, может похвастаться не только красивой природой, но и природными ресурсами. Например, площадь алтайской пашни в два раза больше, чем в Германии, где проживает 80 миллионов человек.

"Сегодня геополитическая картина мира меняется. В этих условиях у Алтайского края есть огромный потенциал. Мы ближе находимся к семи столицам мира, чем Москва. Сегодня активно развиваются такие страны, как Иран, Китай и Пакистан. Можно совместно с ними на территории края создать некий транс-граничный кластер. Возникает перспектива и для нашего туризма. У нас очень хороший климат и мы можем быть интересны туристам из стран Юго-Восточной Азии", - уверен доцент АлтГУ Александр Кротов.

Представительница Краеведческого музея края Ольга Филиппова напомнила, как осваивали территорию Алтая в разные века. В том числе древние люди, обосновавшиеся в Денисовой пещере. Однако наибольшее влияние на современную историю оказали годы освоения целины, когда на Алтай приезжали со всей страны. Также, по мнению Филипповой, на историю края заметно повлиял суровый климат. Не случайно сибиряки в годы Великой Отечественной легче на фронте переносили морозы легче, чем солдаты из других регионов страны.

"Земля у нас благоприятная, наши ресурсы притягивали людей. Причем, разных национальностей. Из-за сурового характера степные люди быстрее объединяются. Это очень заметно в сельской местности, где каждый друг друга знает. В горах же люди более замкнутые. При этом все жители края готовы объединиться, когда сталкиваются с какой-то проблемой. Это один из наших культурных кодов", - отметила Ольга Филиппова.

Сила в людях и в правде

Помимо природного богатства и красивой природы, одним из главных ресурсов и богатств Алтайского края являются люди. Председатель Алтайского края организации Профсоюза работников образования региона Юрий Абдулаев уверен, что именно в школах формируется характер человека. Поэтому без учителей, уверен эксперт, у Алтайского края не будет будущего. Для этого должна быть поддержка отрасли образования со стороны региональных властей. И такая уже есть: различные программы по поддержке молодых специалистов, а также денежные премии для лучших педагогов.

"Уникальность наших людей — стремление не только удовлетворить свои потребности, но и научить знаниям других. Желание поделиться своим сердцем и душой с другими — уникальность жителей региона", - считает Юрий Абдулаев.

А вот директор КГБУ "Алтайский краевой штаб студенческих отрядов" Луиза Исаева уверена, что будущее Алтайского края за молодежью. Строительные отряды алтайских вузов считаются одними из лучших в стране и строят важные социальные объекты по всей стране.

"Мы какие-то другие. Видимо, студенты могут быстро собраться и поехать помогать по первой же просьбе. В этом наша сила", - считает Луиза Исаева.

Известный дзюдоист, призер Олимпийских игр в Лондоне Иван Нифонтов также уверен, что тяжелый сибирский климат создает сильных людей. В качестве примера он привел известных алтайских легкоатлетов, футболистов, дзюдоистов и хоккеистов, которые прославляли край на международных стартах. При этом все эти спортсмены не забывали об Алтае, что говорит о том, что они преданы своей Родине.

"На Кавказе говорят: "Если человек уехал из родного села, но не вернулся потом обратно, то мы его плохо воспитали". Алтай богат "золотыми" людьми. Когда-то у них есть условия реализовать себя, а иногда приходиться уезжать в другие регионы. Спорт в Алтайском крае является одним из примеров социального лифта. Наша земля богата на спортивные таланты. Сила в людях и в правде", - уверен Иван Нифонтов.

Шукшин — наше все

Будущее Алтайского края нельзя строить без оглядки на прошлое. Выдающиеся наши земляки — Михаил Калашников, Роберт Рождественский, Валерий Золотухин, Михаил Евдокимов и Василий Шукшин — всегда были тесно связаны с родным регионом. Поэтому именно эти люди должны стать ориентиром для молодого поколения, считает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. В таких людях, как Василий Шукшин, по мнению чиновницы, сосредоточены лучшие качества всех жителей региона: трудолюбие, преданность и целеустремленность.

"Мы ведем системную работу по сохранению памяти этих выдающихся людей. Их объединяет, что все они родились в селах. У всех у них была трудная судьба. Валерий Золотухин, например, три года был прикован к кровати, а в итоге стал великим артистом. Этим людям пришлось сделать огромные усилия, чтобы выйти на высокую орбиту. Вообще в наших людях есть некий код адаптации к сложным условиям. Сибиряки — очень преданные люди. Наши выдающиеся земляки всегда возвращались на Алтай и помогали региону", - рассказала Елена Безрукова.

Председатель Союза художников Алтайского края Дмитрий Петренко согласился с тезисами министра культуры региона о том, что в вопросе воспитания нужно опираться на таких великих людей, как Василий Шукшин. Художник уверен, что и через 20 лет молодое поколение будет восхищаться выдающимися нашими земляками.

"Шукшин — наше все. Во многих людях до сих пор есть это "шукшинский стержень", - считает Дмитрий Петренко.

Однако иное мнение высказал автор You-Tube канала "Родился-пригодился" Никита Тушев. Известный барнаульский блогер уверен, что необходимо опираться не только на богатое прошлое региона, но и создавать новых кумиров для молодежи. Для него это легкоатлеты Сергей Шубенков, дзюдоист Иван Нифонтов и певец Арсений Бородин. В качестве примера того, что новое поколение утрачивает интерес к культурным "иконам", Никита Тушев привел Шукшинский кинофестиваль, который уже много лет не меняет свой формат и не интересен молодому поколению. Когда-нибудь, считает блогер, настанет момент поиска новых ориентиров. Для этого придется подключать современные технологии, чтобы говорить с аудиторией на одном языке. Например, студия Ostro продакшн, выпускающая проект "Родился — пригодился" готовит проект про известных людей Алтайского края, применяя технологию дипфейков.

"Когда мы говорим о своих выдающихся личностях, но при этом не делаем ничего нового для человека, который хочет об этом знать. Мы обесцениваем свой культурный код. Наш регион умеет удивлять. У него большой потенциал, но не нужно забывать о том, что с этим потенциалом необходимо работать в рамках 2023 года. Многие думают, что Алтай — это реки и горы. Приходиться объяснять, что Алтай — это Василий Шукшин или Герман Титов. Однако пройдет время и молодежь перестанет воспринимать их, как кумиров. Нужно подключать современные инструменты маркетинга и привлекать новую целевую аудиторию.", - считает Никита Тушев.

Подводя итоги круглого стола, ее модератор Сергей Мансков отметил, что прозвучавшие тезисы помогут Алтайскому краю двигаться в будущее. Однако без сделать это без желания человека сделать будет сложно.

"Сейчас накануне выборов губернатора самое прекрасное время посмотреть на наш регион в перспективе ближайших 20–30 лет, выделить главные ресурсы и проблемы, чтобы в полной мере реализовать новые исторические возможности. Сегодня мы определили культурных героев и можем четко сказать чего на не хватает, чтобы расправить крылья", - заключил Сергей Мансков.