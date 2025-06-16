Сила, дух и единство. В Кемерове прошла I летняя Спартакиада народов Сибири

Сбер выступил партнером масштабного спортивного события

16 июня 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFHDg2Ta

Сбербанк в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более полутысячи участников – спортсменов, тренеров и представителей команд – съехались в Кемерово со всех уголков Сибирского федерального округа, чтобы принять участие в I летней Спартакиаде народов Сибири. С 11 по 15 июня на площадках "Кузбасс-Арены" проходили состязания сразу по десяти дисциплинам – от волейбола и плавания до тяжелой атлетики, спортивной борьбы и национального вида единоборств – корэша. Официальным партнером спортивного мероприятия выступил Сбербанк.

Открытие игр провел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

"Сбер поддерживает спорт на всех уровнях. Мы регулярно организуем собственные соревнования и помогаем проводить спортивные события нашим клиентам и партнерам. Уверен, что Спартакиада народов Сибири станет доброй традицией и регулярно будет собирать сибиряков на празднике спорта", – сказал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Перед началом состязаний главы сибирских регионов почтили память земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В рамках визита они также осмотрели ряд значимых объектов, которые сегодня формируют новую городскую среду Кемерова: парк Победы имени Г.К. Жукова, стелу "Город трудовой доблести", строящиеся музейно-театральный комплекс и гостиницу "Театральная", Восьмой кассационный суд, будущий мемориал Александру Невскому, фондохранилище государственных музеев Кузбасса, Сибирский филиал РГИСИ и территорию комплексного развития в Заискитимской части города.

Деловая программа Спартакиады включала и обсуждение развития спортивной сферы. В Ледовом дворце "Кузбасс" прошла научно-практическая конференция "Задачи и перспективы развития физической культуры и спорта в современных условиях".

Кемерово выбрали местом проведения I летней Спартакиады не случайно – Кузбасс располагает современной инфраструктурой и спортивными объектами, способными принимать соревнования на высоком уровне. Среди них – ледовый дворец "Кузбасс", спорткомплекс "Кузбасс-Арена" и теннисный центр.

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