Сила и выносливость. АГМУ завоевал медали на спортивном фестивале в Волгограде

За путевки в финал боролись более трех тысяч студентов из всех медицинских вузов страны

30 апреля 2025, 10:10, ИА Амител

Соревнования среди студентов / Фото: архив amic.ru

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) одержал победу в нескольких номинациях в спортивном фестивале, прошедшем в Волгограде. Университет привез в город-герой самую многочисленную команду среди всех участников, состоящую из 86 человек. Ребята состязались в 14 из 15 видов спорта. Всего в мероприятии участвовало более тысячи спортсменов из 168 команд, представляющих медицинские и фармацевтические вузы России, а также студенты из Донецкой и Луганской народных республик.

Соревнования включали разнообразные виды командных и индивидуальных видов спорта: баскетбол, настольный теннис, многоборье ГТО, волейбол, шахматы, гиревой спорт, дартс, бадминтон, плавание, футзал, киберспорт. А еще – фиджитал-баскетбол (пополнил перечень спортивных дисциплин в 2025 году).

По итогам фестиваля АГМУ стал победителем в трех номинациях:

в командном зачете "За спортивное мастерство", учитывающем результаты 3-го и 4-го этапов, университет занял первое место;

в командном зачете финального этапа, по результатам 4-го этапа, АГМУ стал третьим;

в номинации "За массовость выступления" АГМУ снова оказался на первом месте.

Спортивное событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а сам Волгоград стал неслучайным выбором для проведения состязаний ­– как символ мужества и стойкости военных медиков.

Поездка в Волгоград была организована при поддержке Министерства спорта Алтайского края, администрации университета и профсоюзного комитета сотрудников и обучающихся АГМУ, отметила ректор вуза Ирина Шереметьева.