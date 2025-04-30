Сила и выносливость. АГМУ завоевал медали на спортивном фестивале в Волгограде
За путевки в финал боролись более трех тысяч студентов из всех медицинских вузов страны
30 апреля 2025, 10:10, ИА Амител
Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) одержал победу в нескольких номинациях в спортивном фестивале, прошедшем в Волгограде. Университет привез в город-герой самую многочисленную команду среди всех участников, состоящую из 86 человек. Ребята состязались в 14 из 15 видов спорта. Всего в мероприятии участвовало более тысячи спортсменов из 168 команд, представляющих медицинские и фармацевтические вузы России, а также студенты из Донецкой и Луганской народных республик.
Соревнования включали разнообразные виды командных и индивидуальных видов спорта: баскетбол, настольный теннис, многоборье ГТО, волейбол, шахматы, гиревой спорт, дартс, бадминтон, плавание, футзал, киберспорт. А еще – фиджитал-баскетбол (пополнил перечень спортивных дисциплин в 2025 году).
По итогам фестиваля АГМУ стал победителем в трех номинациях:
- в командном зачете "За спортивное мастерство", учитывающем результаты 3-го и 4-го этапов, университет занял первое место;
- в командном зачете финального этапа, по результатам 4-го этапа, АГМУ стал третьим;
- в номинации "За массовость выступления" АГМУ снова оказался на первом месте.
Спортивное событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а сам Волгоград стал неслучайным выбором для проведения состязаний – как символ мужества и стойкости военных медиков.
Поездка в Волгоград была организована при поддержке Министерства спорта Алтайского края, администрации университета и профсоюзного комитета сотрудников и обучающихся АГМУ, отметила ректор вуза Ирина Шереметьева.
10:18:14 30-04-2025
- "Университет привез в город-герой самую многочисленную команду среди всех участников, состоящую из 86 человек. Короче, закидали шапками.
10:29:40 30-04-2025
Откуда деньги, Зин? Почти сто человек командировали, на экскурсию в город герой. Вот это управление Вузом. Явное стратегическое и перспективное, но финансово затратное правда. Как МЗ РФ реагирует на столь массовые вояжи?
11:54:12 30-04-2025
Читатель (10:29:40 30-04-2025) Откуда деньги, Зин? Почти сто человек командировали, на экск... Ну да, ну да... А вот если не возят студентов по разным соревнованиям (в том числе и спортивным), то ведь вы же сами ноете, что такие сякие учебные заведения не занимаются воспитанием и разносторонним развитием своих студентов. Определитесь уже. Или методичку по нытью поменяйте.
12:02:29 30-04-2025
Читатель (10:29:40 30-04-2025) Откуда деньги, Зин? Почти сто человек командировали, на экск... Надо было в школе хорошо учиться и заниматься спортом. А не булочки с газировкой хомячить.