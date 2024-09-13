Сила леса и технологий. Как на Алтае модернизируют лесоперерабатывающее производство

В холдинге "Алтайлес" рассказали о новых технологиях и неизменных ценностях

13 сентября 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KbJqF

Предприятие "Алтайлеса" / Фото: пресс-служба компании

Лес – третий по значению природный ресурс после нефти и газа и, в отличие от первых двух, – возобновляемый. А потому очень важно использовать его максимально рационально. В составе холдинга "Алтайлес" работают современные лесоперерабатывающие предприятия. В преддверии профессионального праздника, Дня работников леса, рассказываем о самых последних технологических новинках и других достижениях.

Система рентген-сканирования бревен

В 2024 году на Рубцовском ЛДК установили систему рентген-сканирования бревен. Это сделано в рамках проекта внедрения системы лесопиления 4:0, проводимого совместно с Фондом развития промышленности.

Подобное оборудование – пока большая редкость для России. Рентген позволяет точно оценить диаметр, измерить размер бревна без коры, видеть внутренние дефекты древесины (гниль, повреждение короедами, сучки и другие пороки).

Скоро такой сканер поставят и на линию лесопиления, после чего каждое бревно будет получать свой ID-номер.

В планах установить систему оценки качества пиломатериалов с применением машинного зрения. Точность диагностики после этого вырастет до 98%, скорость увеличится с 30 до 120 досок в минуту. Это позволит производить сортировку пиломатериалов на высоких скоростях, повысит производительность труда, заменит сложный ручной труд.

"В 2025 году мы будем использовать модуль рентген-сканирования на всех этапах производства. В том числе при пилении и сортировке. Это позволит повысить автоматизацию производства", – прокомментировал директор Рубцовского ЛДК Владимир Ширяев.

Подобное оборудование до конца года поставят и на Каменском ЛДК.

Лесопильные комбинаты оснащаются оборудованием, аналогов которым в России нет / Фото: пресс-служба холдинга "Алтайлес"

Досанкционный уровень



Лесопромышленный комплекс – один из самых пострадавших от санкций: европейские рынки закрылись от российских предприятий, иностранные компании перестали поставлять технику и оборудование, изменилась глобальная логистика. И, несмотря на все это, ЛПК страны вернулся на досанкционный уровень. "Алтайлес" смог развиваться даже в этих условиях благодаря автоматизации производственных и бизнес-процессов, установке современной техники и оборудования, повышению производительности труда. Многие технологии являются уникальными для страны.

Строительство нового комбината в Кузбассе

"Алтайлес" выходит за пределы родного региона. В 2024 году холдинг начал строить комбинат по переработке древесины в Кемеровской области – Кемеровский ДОК. На территории 20 га (общая площадь участка 40 га) возведут завод по производству древесностружечных плит различных конфигураций. Здесь будут выпускать и такие, которые в стране уже производят и активно используют при производстве мебели, и такие, что сейчас закупают у Китая, потому что в России подобного производства просто нет.

ХК "Алтайлес":

– входит в двадцатку крупнейших лесозаготовителей страны;

– более 1 млн куб. м древесины ежегодно заготавливают предприятия холдинга;

– 8-е место среди крупных лесопильных компаний России в 2023 году;

– более 370 тыс. куб. м пиломатериалов выпущено в 2023 году;

– 2-е место занял Павловский ДОК среди ключевых экспортеров MDF/HDF в 2023 году;

– более 1 млн куб. м плиты выпустил Павловский ДОК за пять лет работы.

Импортозамещение оборудования

На Каменском ЛДК реализовали сразу три проекта по импортозамещению. Европейское оборудование заменили российским. Например, на линию подачи бревен установили сканер российской фирмы "Автоматика-Вектор", а также новый металлодетектор.

У отечественного оборудования много преимуществ: низкая цена комплектующих, обслуживание российскими специалистами, что позволяет быть независимыми от импортного программного обеспечения. И по качеству оно вполне соответствует зарубежному.

Grand Chalet Altay. Холдинг производит комплекты из клееного бруса для крупных объектов / Фото: пресс-служба холдинга "Алтайлес"

Поручение президента



Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю ЛПК во внутреннем валовом продукте. Сегодня она составляет всего 1%, так что потенциал огромен.

Подготовка кадров

Компания проводит экскурсии на заводы и комбинаты / Фото: пресс-служба холдинга "Алтайлес"

Лесная отрасль, как и многие другие, испытывает серьезный дефицит кадров. Отчасти решить проблему может недавно созданный учебный центр по обучению операторов лесозаготовительных машин в Павловском аграрном техникуме. "Алтайлес" за свой счет оборудовал класс, где установили современный симулятор за 10 млн рублей. Все это сделано в рамках соглашения о создании и развитии образовательно-производственного кластера "Лесная промышленность Алтайского края" по федеральному проекту "Профессионалитет". В дальнейшем на базе кластера холдинг планирует подготовку персонала по десяти специальностям.

Решать кадровую проблему помогает и модернизация производства.

"Отток персонала из сегмента лесозаготовок за последний год привел к увеличению доли механизированной заготовки до 75%, и эта доля продолжает рост. Без подготовки специалистов перейти на "новые рельсы" нет возможности и решаем мы эту проблему не только через институт наставничества, но и сотрудничая с учебными заведениями", – рассказал генеральный директор холдинга Иван Ключников.

Модернизация заготовки древесины

Применение современных лесозаготовительных комплексов позволило уйти от ручного труда и повысить заработные платы / Фото: пресс-служба холдинга "Алтайлес"

Компании холдинга активно внедряют механизацию заготовки древесины. На смену тяжелому ручному труду лесозаготовителей приходят современные высокопроизводительные комплексы. И это решает сразу несколько задач: острую проблему дефицита кадров в ЛПК, улучшение условия труда сотрудников, повышение заработных плат.

По словам директора по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес", кандидата с/х наук Валерия Савина, средняя зарплата операторов комплекса составляет порядка 140 тыс. рублей. Кроме того, в лесном хозяйстве активно начали применять беспилотные технологии при проведении лесопатологического обследования. Лесосеки теперь чистят проще и быстрее, на месте измельчая порубочные остатки.

Защита от пожаров

Арендованные леса находятся под 100% видеонаблюдением / Фото: пресс-служба холдинга "Алтайлес"

Какой бы ни была техника для переработки леса, одна из главных задач ЛПК – защитить лес от пожаров. Лето 2024-го выдалось относительно тихим. На участках, арендованных холдингом "Алтайлес", произошло всего 59 лесных пожаров на площади 17,52 га. Годом ранее огонь возникал в 2,5 раза чаще, горело более 21 тыс. га. Но каждый год компании холдинга обеспечивают 100%-й мониторинг леса. За этим следит оснащенная противопожарная служба и камеры видеонаблюдения, позволяющие видеть лес на много километров.

Лесовосстановление

В лесосеменном центре холдинга выращивают сеянцы с закрытой корневой системой / Фото: пресс-служба холдинга "Алтайлес"

Еще одна важная задача холдинга – воспроизводство леса. Для этого в "Алтайлесе" есть сразу несколько лесных питомников. И открываются новые. Так, уже второй год в Тюменцевском районе работает центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.

В 2024 году здесь вырастили 555 тыс. штук сеянцев сосны и впервые – 503 тыс. штук ели с закрытой корневой системой. Такие деревья и приживаются быстрее, и урожая сеянцев получается больше.

Поздравление от генерального директора лесной холдинговой компании "Алтайлес" Ивана Ключникова:

Иван Ключников / Фото: пресс-служба холдинга "Алтайлес" "Уважаемые труженики леса, коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности! Наша отрасль с каждым годом занимает все более важное место в экономике страны, имеет огромное значение в деле сохранения природы и поддержания экологического баланса, поэтому труд каждого, без преувеличения, очень ценен. Развитие современных производств, создание комфортных условий труда и жизни для сотрудников, сохранение лесных поселков – решение этих задач будет способствовать процветанию отрасли. И мы видим, что результаты есть, нужно идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. Здоровья, удачи, благополучия, семейного тепла!"

ООО "ЛХК "Алтайлес"

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