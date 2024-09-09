Сила, ум и ловкость. Энергетики Алтая сразились за звание сильнейших на Спартакиаде

Семь наиболее крупных компаний отрасли соревновались в шести видах спорта

09 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Спартакиада энергетиков Алтая-2024 / Фото: СГК

5 и 6 сентября в Барнауле кипели страсти на спортивных аренах. В рамках ХII Спартакиады энергетиков Алтая – 2024 семь команд, представляющих ведущие компании отрасли, сошлись в борьбе за звание сильнейших.

Сила, ум и ловкость

Участники Спартакиады продемонстрировали таланты в шести видах спорта. В гиревом спорте первенство досталось представителям АО "СГК-Алтай", показавшим выдающуюся силу. Второе место заняли спортсмены "Алтайэнерго", а третье – "Алтайкрайэнерго".

Интеллектуальное противостояние шахматистов завершилось победой дуэта Алексея Дьячкова и Дмитрия Булатова из "Алтайэнерго". Второе место заняли Павел Путинцев и Олег Казанцев из АО "СГК-Алтай", а бронзовые медали завоевали Евгений Сидоров и Игорь Дубовой из филиала ПАО "Россети" Западно-Сибирского предприятия МЭС Сибири.

Спартакиада энергетиков Алтая – 2024 / Фото: СГК

Настольный теннис подарил зрителям захватывающую борьбу, в которой победу одержала команда "Алтайкрайэнерго". Серебро досталось теннисистам "Алтайэнерго", а бронза – представителям АО "СГК-Алтай".

В динамичном турнире по мини-футболу первенствовала команда "Алтайэнерго", опередив "Алтайэнергосбыт" и "Алтайкрайэнерго", завоевавших второе и третье места соответственно.

Волейбольный турнир запомнился напряженными матчами, в которых команда "Алтайэнерго" не знала себе равных. Второе место заняли волейболисты "Алтайкрайэнерго", а бронзовые медали у команды "Алтайэнергосбыта".

Перетягивание каната стало настоящим украшением Спартакиады. Силачи из "Алтайкрайэнерго" продемонстрировали недюжинную мощь, завоевав золотые медали. Серебро досталось представителям АО "СГК-Алтай", а бронза – спортсменам "Алтайэнерго".

Результаты

По итогам всех соревнований в общекомандном зачете победу одержала сборная "Алтайэнерго", второе место заняла команда "Алтайкрайэнерго", а третье – спортсмены АО "СГК-Алтай".

Соревнования, прошедшие под эгидой АО "СГК-Алтай", собрали не только спортсменов, но и почетных гостей. Мероприятие посетили председатель АКЗС Александр Романенко, министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, министр спорта региона Иван Нифонтов, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов и председатель Алтайской краевой организации "Всероссийский Электропрофсоюз" Светлана Косякова.