Сила, воля и выносливость: в Барнауле пройдет первенство России по дзюдо
Юноши и девушки разыграют медали в 17 весовых категориях
26 октября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KJ7Dg
С 9 по 12 ноября 2023 года в Барнауле пройдет первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти В.Д. Шкалова. Турнир состоится на татами многофункционального спортивного комплекса "Титов Арена". Стоит заметить, что мероприятий подобного уровня не было в крае уже более 25 лет, а потому зрителей ждет яркое спортивное зрелище.
Что будет на турнире?
В соревнованиях примут участие сильнейшие дзюдоисты сборных регионов России. Они разыграют медали в 17 весовых категориях: 9 – у юношей и 8 – у девушек. В этом возрасте атлеты демонстрируют яркую борьбу, изобилующую большим количеством бросков.
Кто и когда может посетить соревнования?
Все жители Барнаула и Алтайского края, согласно расписанию.
9 ноября
10:00 – начало соревнований;
16:30 – церемония торжественного открытия;
17:00 – финальный блок, награждение, розыгрыш призов.
10-12 ноября
10:00 – начало соревнований;
18:00 – финальный блок, награждение, розыгрыш призов.
Для зрителей с 12:00 до 18:00 предусмотрена развлекательная программа: бесплатные магниты с вашим фото, аквагрим, чеканка монет, сдача норм ГТО, конкурсы с ведущим, показательные выступления по дзюдо.
Подробная программа для зрителей
9 ноября
Центральный холл:
- весь день – баннер для рисования "Я люблю дзюдо" и объемная фотозона "Стань победителем";
- 12:00-16:30 – пространство мгновенных магнитов;
- 12:00-16:30 – мастерская аквагрима;
- 12:00-16:30 – чеканка памятных монет с логотипом первенства;
- 14:30-16:30 – дружить со спортом так легко, сдавайте нормы ГТО;
- 14:30-16:30 – конкурсы с ведущим;
- 14:30-16:30 – показательные выступления по дзюдо;
- 14:30-16:30 – аттракцион "Надувной дартс".
Зал:
- 10:00 – начало соревнований;
- 16:30 – торжественное открытие;
- 17:00 – финальный блок, награждение.
10-12 ноября
Центральный холл:
- весь день – баннер для рисования "Я люблю дзюдо" и объемная фотозона "Стань победителем";
- 13:00-18:00 – мастерская аквагрима;
- 13:00-18:00 – чеканка памятных монет с логотипом первенства;
- 16:00-18:00 – дружить со спортом так легко, сдавайте нормы ГТО;
- 16:00-18:00 – конкурсы с ведущим;
- 16:00-18:00 – автограф-сессия с призерами соревнований;
- 16:00-18:00 – показательные выступления по дзюдо;
- 16:00-18:00 – аттракцион "Надувной дартс".
Зал:
- 10:00 – начало соревнований;
- 18:00 – финальный блок, награждение.
Без возрастных ограничений
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13:02:29 26-10-2023
по дзюдо --- намек за кого в марте голосовать
13:36:12 26-10-2023
Гость (13:02:29 26-10-2023) по дзюдо --- намек за кого в марте голосовать... Шапочку из фольги не одели сегодня?
13:42:14 26-10-2023
Гость (13:02:29 26-10-2023) по дзюдо --- намек за кого в марте голосовать... это уже паранойя.
13:35:15 26-10-2023
Хватайте своих оболтусов и тащите туда. Пусть посмотрят, что такое спорт. На большую часть подростков жалко смотреть, щуплые , кривые ,палки Про характер и говорить нечего
13:46:19 26-10-2023
Гость (13:35:15 26-10-2023) Хватайте своих оболтусов и тащите туда. Пусть посмотрят, что... Потом он тебя, в кабаке с прогиба воткнёт, в больничке будешь про спорт рассусоливать))
13:58:28 26-10-2023
Гость (13:46:19 26-10-2023) Потом он тебя, в кабаке с прогиба воткнёт, в больничке будеш... Конечно пусть лучше с вейпами ,смартфонами и сколиозом ходят.
13:47:27 26-10-2023
Гость (13:35:15 26-10-2023) Хватайте своих оболтусов и тащите туда. Пусть посмотрят, что... а меньшая, к счастью, часть, заросла жиром так, что даже страшно смотреть.