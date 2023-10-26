НОВОСТИСпорт

Сила, воля и выносливость: в Барнауле пройдет первенство России по дзюдо

Юноши и девушки разыграют медали в 17 весовых категориях

26 октября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KJ7Dg

Турнир по дзюдо / Фото: Федерация дзюдо Алтайского края
Турнир по дзюдо / Фото: Федерация дзюдо Алтайского края

С 9 по 12 ноября 2023 года в Барнауле пройдет первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти В.Д. Шкалова. Турнир состоится на татами многофункционального спортивного комплекса "Титов Арена". Стоит заметить, что мероприятий подобного уровня не было в крае уже более 25 лет, а потому зрителей ждет яркое спортивное зрелище.

Что будет на турнире?

В соревнованиях примут участие сильнейшие дзюдоисты сборных регионов России. Они разыграют медали в 17 весовых категориях: 9 – у юношей и 8 – у девушек. В этом возрасте атлеты демонстрируют яркую борьбу, изобилующую большим количеством бросков.

Турнир по дзюдо / Фото: Федерация дзюдо Алтайского края

Кто и когда может посетить соревнования?

Все жители Барнаула и Алтайского края, согласно расписанию.

9 ноября

10:00 ­– начало соревнований;

16:30 ­– церемония торжественного открытия;

17:00 ­– финальный блок, награждение, розыгрыш призов.

10-12 ноября

10:00 ­– начало соревнований;

18:00 ­– финальный блок, награждение, розыгрыш призов.

Для зрителей с 12:00 до 18:00 предусмотрена развлекательная программа: бесплатные магниты с вашим фото, аквагрим, чеканка монет, сдача норм ГТО, конкурсы с ведущим, показательные выступления по дзюдо.

Турнир по дзюдо / Фото: Федерация дзюдо Алтайского края

Подробная программа для зрителей

9 ноября

Центральный холл:

  • весь день ­– баннер для рисования "Я люблю дзюдо" и объемная фотозона "Стань победителем";
  • 12:00-16:30 – пространство мгновенных магнитов;
  • 12:00-16:30 ­– мастерская аквагрима;
  • 12:00-16:30 ­– чеканка памятных монет с логотипом первенства;
  • 14:30-16:30 ­– дружить со спортом так легко, сдавайте нормы ГТО;
  • 14:30-16:30 ­– конкурсы с ведущим;
  • 14:30-16:30 ­– показательные выступления по дзюдо;
  • 14:30-16:30 – аттракцион "Надувной дартс".

Зал:

  • 10:00 ­– начало соревнований;
  • 16:30 ­– торжественное открытие;
  • 17:00 ­– финальный блок, награждение.

10-12 ноября

Центральный холл:

  • весь день ­– баннер для рисования "Я люблю дзюдо" и объемная фотозона "Стань победителем";
  • 13:00-18:00 ­– мастерская аквагрима;
  • 13:00-18:00 ­– чеканка памятных монет с логотипом первенства;
  • 16:00-18:00 ­– дружить со спортом так легко, сдавайте нормы ГТО;
  • 16:00-18:00 ­– конкурсы с ведущим;
  • 16:00-18:00 ­– автограф-сессия с призерами соревнований;
  • 16:00-18:00 ­– показательные выступления по дзюдо;
  • 16:00-18:00 – аттракцион "Надувной дартс".

Зал:

  • 10:00 ­– начало соревнований;
  • 18:00 ­– финальный блок, награждение.

Без возрастных ограничений

АРОО "Федерация Дзюдо Алтайского края" 

Спорт Соревнования

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:02:29 26-10-2023

по дзюдо --- намек за кого в марте голосовать

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:12 26-10-2023

Гость (13:02:29 26-10-2023) по дзюдо --- намек за кого в марте голосовать... Шапочку из фольги не одели сегодня?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:14 26-10-2023

Гость (13:02:29 26-10-2023) по дзюдо --- намек за кого в марте голосовать... это уже паранойя.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:15 26-10-2023

Хватайте своих оболтусов и тащите туда. Пусть посмотрят, что такое спорт. На большую часть подростков жалко смотреть, щуплые , кривые ,палки Про характер и говорить нечего

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:19 26-10-2023

Гость (13:35:15 26-10-2023) Хватайте своих оболтусов и тащите туда. Пусть посмотрят, что... Потом он тебя, в кабаке с прогиба воткнёт, в больничке будешь про спорт рассусоливать))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:28 26-10-2023

Гость (13:46:19 26-10-2023) Потом он тебя, в кабаке с прогиба воткнёт, в больничке будеш... Конечно пусть лучше с вейпами ,смартфонами и сколиозом ходят.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:47:27 26-10-2023

Гость (13:35:15 26-10-2023) Хватайте своих оболтусов и тащите туда. Пусть посмотрят, что... а меньшая, к счастью, часть, заросла жиром так, что даже страшно смотреть.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров