Сильная гололедица, местами снег. О погоде в Алтайском крае 4 февраля

В северо-восточных районах небольшой снег

04 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В северо-восточных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -5 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.