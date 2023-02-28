Сильная гололедица. О погоде в Алтайском крае в последний день зимы

Местами в предгорьях ощутимо потеплеет

28 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 28 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в предгорьях воздух прогреется до +5 градусов.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, в конце дня порывы до 16 м/с.