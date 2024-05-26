Сильная непогода надвигается на Алтайский край

Ожидается гроза и не только

26 мая 2024, 11:06, ИА Амител

Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/872077

Синоптики предупредили о том, что к вечеру в Барнауле может испортиться погода.

Днем столбики термометров в городе покажут до +21 градуса, а к вечеру ожидаются дождь и гроза. Скорость ветра составит от 7 до 12 километров в час.

По региону 26 и 27 мая также прогнозируются сильные осадки: дожди, местами сильные, ливни, грозы, град.

Возможен ветер с порывами до 25 метров в секунду.