Сильная непогода надвигается на Алтайский край
Ожидается гроза и не только
26 мая 2024, 11:06, ИА Амител
Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/872077
Синоптики предупредили о том, что к вечеру в Барнауле может испортиться погода.
Днем столбики термометров в городе покажут до +21 градуса, а к вечеру ожидаются дождь и гроза. Скорость ветра составит от 7 до 12 километров в час.
По региону 26 и 27 мая также прогнозируются сильные осадки: дожди, местами сильные, ливни, грозы, град.
Возможен ветер с порывами до 25 метров в секунду.
12:03:06 26-05-2024
"Ветер от 7 до 12 км в час"
15:40:15 26-05-2024
Однако, голод надвигается, где-то снег и мороз всё погубил, где-то град, что наш регион ждёт? Климатическое оружие?
16:48:23 26-05-2024
Гость (15:40:15 26-05-2024) Однако, голод надвигается, где-то снег и мороз всё погубил, ... Какое климатическое оружие? Если идет война и каждый день тысячи тонн взрывается, горят НПЗ, нефтебазы, склады, дома, ландшафтные пожары. Сколько может Бог терпеть этот терроризм народный?
19:37:23 26-05-2024
Гость (15:40:15 26-05-2024) Однако, голод надвигается, где-то снег и мороз всё погубил, ... ага и интернет ресурсы сегодня многие весят к примеру сдэк лежит, и провайдер сибирский медведь лёг
17:31:34 26-05-2024
То-ли ещё будет, до 30 года должен быть жёсткий климатический бум, который снесёт минимум 50% людей на всей планете если не больше!!!
20:07:19 26-05-2024
Дэнчик (17:31:34 26-05-2024) То-ли ещё будет, до 30 года должен быть жёсткий климатически... :-)
19:34:44 26-05-2024
А вы слышали, что Земля наткнулась на ось и поэтому ветра будут жуткие
06:09:17 27-05-2024
Милости просим в нашу клинику! Тут, оказывается, половину города лечить надо.
08:03:01 27-05-2024
Юрий Эрдман (06:09:17 27-05-2024) Милости просим в нашу клинику! Тут, оказывается, половину го... Давно пора отдохнуть, расслабиться, кайфануть
10:16:37 27-05-2024
За последние 20-30 лет климат изменился довольно заметно. Снега зимой порядком меньше последние годы, да и проливных дождей зимой даже старики не припоминают. Лето холоднее, зима теплее, чувствую что через лет 30-40 будет у нас погода примерно одинаковая что летом что зимой...